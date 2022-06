La Croce del Poncione torna a splendere grazie all’associazione On di Cuasso al Monte

Si sono conclusi ieri i lavori di sistemazione e manutenzione della Croce sulla cima del Poncione, realizzati dai volontari dell’associazione ON di Cuasso al Monte che vede tra i fondatori il noto inviato di Striscia la Notizia Max Laudadio.

Galleria fotografica I lavori alla Croce del Poncione a Cuasso al Monte 4 di 12

“Ecco la Croce tornata in tutto il suo splendore – scrive l’associazione – Sostituiti i pannelli, pitturata la base, nuovo look alla panchina e pulizia intorno ai pannelli solari. Vecchi e nuovi amici di On hanno lavorato tutto il giorno e ognuno ha fatto la sua piccola o grande parte e tutti insieme abbiamo reso un pezzettino di mondo un po’ più bello”.

Un grande ringraziamento da parte di Max Laudadio e di tutta l’associazione a tutte le persone che hanno partecipato, ma anche a Elmec Solar, Adreani srl e Vetreria Lucca che hanno supportato il progetto.

“Vedere la croce accesa è ormai per tutti noi una preziosa abitudine – conclude l’associazione – E l’aiuto dato per questa manutenzione le fa acquistare un significato ancora più forte”.

Nel febbraio scorso la Croce del Poncione era stata oggetto di vandalismi e proprio un intervento di Laudadio aveva portato uno dei vandali a promettere una collaborazione per sistemare le cose.