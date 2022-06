La “dottoressa” Botezat torna a Busto: vestirà la maglia della Futura

Tre anni dopo aver lasciato la Uyba, Alexandra Botezat torna a Busto Arsizio questa volta per vestire la maglia della Futura Volley Giovani nel campionato di A2. Lo ha annunciato il club della famiglia Forte che mette al centro della rete la 24enne di origini rumene (ma già nazionale italiana) dal grande talento e dalla solida esperienza nel massimo campionato.

Botezat farà coppia nel suo ruolo con Viola Tonello, già sua compagna di squadra lo scorso anno nella Megabox Vallefoglia in A1, campionato che la neo-Cocca ben conosce per aver disputato sette stagioni con le maglie di Club Italia (esordio a 17 anni nel torneo più importante), di Unet E-Work Busto Arsizio (con cui vinse la Coppa CEV), di Conegliano (Supercoppa, Mondiale per club e Coppa Italia) e appunto Vallefoglia. In tutto 268 presenze e quattro trofei a cui vanno aggiunti i due conquistati in azzurro: l’oro nel Mondiale under 18 e l’argento alle Universiadi.

Ora quindi il ritorno a Busto, sponda Futura che ha scelto Botezat per le sue qualità tecniche – 322 punti con 34 ace e 124 muri l’anno scorso – e fisiche (è alta 1,96) a cui aggiunge una bella novità, la laurea appena ottenuta in psicologia all’Università Guglielmo Marconi. Per la quale il club biancorosso le ha subito fatto le giuste congratulazioni.