La droga nelle borsa della spesa, la protesta dei lavoratori del Gigante, il Rugby Sound Festival nel podcast del 30 giugno

Le principali notizie di giovedì 30 giugno:

Le canne nel marsupio, i panetti di fumo nei sacchetti della spesa: un chilo di hascisc è stato sequestrato qualche giorno fa dagli agenti della Stradale di Varese entrati in azione lungo la A-8 all’altezza della corsia Nord del casello di Gallarate per la presenza di due giovanissimi dal fare sospetto. All’alt i due sono risultati essere particolarmente nervosi e alla domanda degli agenti circa il contenuto del marsupio, non sono stati in grado di giustificare la presenza di una modica quantità di stupefacente. Al controllo dell’auto, poi, nei sacchetti della spesa, è saltato fuori un chilo di hascisc diviso in porzioni, probabilmente pronto per venir smerciato. Ai polsi dei due ragazzi, di 18 e 22 anni, sono scattate le manette per detenzione ai fini di specchio di sostanze stupefacenti: ora sono in carcere a Busto Arsizio.

A seguito di un recente incontro tra la Regione Lombardia, Anas, Rfi, il comune di Sesto Calende e il comune di Castelletto Sopra Ticino, i lavori del Ponte di Ferro sul Ticino verranno eseguiti dal 29 agosto al 19 settembre con chiusura totale al traffico sia veicolare che ferroviario, incluso il transito pedonale.

Presidio di protesta di fronte al Gigante di Somma Lombardo, per chiedere il rinnovo del contratto integrativo e migliori condizioni di lavoro. I lavoratori dello storico punto vendita sommese si sono ritrovati all’ingresso del complesso commerciale sul Sempione, sotto le bandiere della Filcams Cgil e della Fisascat Cisl, raccogliendo anche l’interesse della maggior parte dei clienti che passavano e venivano avvicinati per la consegna del volantino con le rivendicazioni.

Gianluca e Lillo possono iniziare una nuova vita e presto potranno iniziare a cercare casa per uscire dal dormitorio della stazione Fs di Busto Arsizio dove per tre anni sono stati una presenza fissa. Gianluca ha 56 anni e Lillo 46, non sono alcolisti o tossicodipendenti ma hanno attraversato una fase difficile della loro vita. Grazie all’associazione Casaringhio ora hanno un lavoro con tanto di contratto a tempo indeterminato alla BeEco, azienda della zona che fornisce servizi di disinfestazione. Federico Riva e Sara Vega, le due anime dell’associazione, ce li hanno fatti conoscere un mercoledì sera, in piazza Voilontari della Libertà, proprio davanti alla stazione. Con il volto sorridente ci raccontano che hanno provato a rivolgersi a diverse associazioni che aiutano i senza tetto ma oltre un pasto caldo e qualche parola di conforto non sono mai riusciti ad ottenere nulla. Poi hannoo incontrato Casaringhio che ha capito che anche se non avevano un tetto, avevano una dignità.

Conto alla rovescia quasi finito per il ritorno a Legnano del Rugby Sound Festival, nato più di vent’anni fa a Parabiago come momento di festa per la chiusura della stagione del Rugby Parabiago. Dopo il doppio stop imposto dalla pandemia, da giovedì 30 giugno si riaccenderanno luci e casse all’Isola del Castello per dieci giorni – più una data zero – di musica suonata e ballata sotto le stelle. Saranno i Lacuna Coil a tenere a battesimo il palco nell’edizione del ritorno del Rugby Sound: ma in rassegna ci sono anche Moonlight Haze, Sud Sound System & Bag-a-Riddim Band, Train to Roots e Vito War.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify