La Festa del Gruppo Alpini di Capolago dal 15 al 24 luglio

Convivialità e buon cibo per riscoprire la gioia di stare insieme guidano la 38^ edizione della Festa di gruppo degli alpini di Capolago, dal 15 al 24 luglio al fresco dell’ombra degli alberi lungo la Provinciale del Lago.

Come vuole la tradizione, saranno 10 giorni di rancio alpino, a mezzogiorno e cena, con polenta e tante specialità fritte o alla griglia.

Per la giornata conclusiva, domenica 25 giugno, è prevista in mattinata una sfilata per le vie del Paese, da via del Porticciolo alla chiesa parrocchiale per la Santa Messa seguita da aperitivo alpino nella sede del Gruppo di Capolago degli di Varese prima di celebrare l’ultima giornata della Festa del Gruppo Alpini di Capolago 2022.