La festa di Sant’Eusebio a Casciago tra fuochi d’artificio e serate a tema

È tutto pronto per le Sant’Eusebio, la tradizionale festa del 1 agosto che riempie il prato davanti alla chiesetta millenaria di Casciago.

Prima della festa, come ormai succede da qualche anno le associazioni del paese si mettono a disposizione della comunità per preparare da mangiare nei weekend che precedono Sant’Eusebio. Si parte il 9 luglio con la Pro Loco e l’Asd Bidone, i cui mastri grigliatori prepareranno il Pulled Pork, panino con coppa/spalla di maiale cotta lentamente al barbecue, una carne tenera e succulenta, sfilacciata e condita con salsa bbq da gustare abbinato al coleslaw, la tipica insalata di cavolo e carote. Lo stand gastronomico apre alle 19.00/19.30, per il Pulled Pork è obbligatoria la prenotazione (cliccando QUI https://forms.gle/qiFKHQ71yEzFisLW9). In caso di pioggia le prenotazioni saranno evase con asporto. A disposizione anche salamelle, hot dog, pizza al trancio e tanto altro. La serata sarà a plastica ridotta: si può portare la propria borraccia per rifornirsi d’acqua o acquistarne una.

Sabato 16 luglio serata a base di tagliatelle al ragù di cinghiale e arrosticini, organizzata da Società di Mutuo Soccorso e Amici dell’Asilo, mentre sabato 23 luglio serata con menù a sorpresa organizzata dagli amici di Sant’Eusebio. Sabato 30 luglio dalle 19.30 serata fritto misto (su prenotazione).

In caso di maltempo le serate di luglio verranno sospese. Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione dei pasti con l’apposito link pubblicato sul sito della comunità http://www.comunitasant’eusebio.com entro il giovedì precedente l’evento. Il ricavato di queste serate verrà utilizzato per le opere di ristrutturazione della struttura, con l’intento di migliorarne l’utilizzo e renderla disponibile anche per le associazioni territoriali che ne faranno richiesta per eventi locali.

In vista del 1 agosto le coccarde, per chi lo desidera, potranno essere esposte a partire dal 25 luglio in forma autonoma, mantenendo i colori rionali invariati. Da luglio è possibile acquistare i biglietti della sottoscrizione a premi, la cui estrazione sarà il 1° agosto. Le barelle da allestire, saranno a disposizione in parrocchia a partire dai primi di luglio.

Domenica 31 luglio fiaccolata da Vercelli parte al mattino dal Duomo di Vercelli la fiaccolata fino a S. Eusebio per dare inizio alla Festa con l’accensione del pallone alle 21.30 (per partecipare alla fiaccolata tutte le informazioni sono sul sito della Comunità http://www.comunitasanteusebio.com). Nel pomeriggio “Eusebilandia” dalle 17 con giochi per bambini e genitori. Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 17 con patatine e salamelle.

Lunedì 1 agosto è il giorno della festa. Torna lo spettacolo pirotecnico alle 23, atteso da tutti i casciaghesi e da tantissime persone che arrivano da tutta la provincia per ammirare i fuchi d’artificio di Sant’Eusebio. Durante la giornata si potrà suonare la campana della chiesa e sarà a disposizione lo stand gastronomico a pranzo e cena, con la possibilità di acquistare il dolce e le ciliegie di S.Eusebio, il miele di Casciago e tanto altro, si potrà partecipare alla pesca e alle 17 all’incanto delle barelle dopo il corteo dalla chiesa parrocchiale alla chiesa di Sant’Eusebio, a cui seguirà alle 19 l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Le Messe sono programmate alle 6.30, alle 9 e alle 10:30. Dalle ore 18 del 1° agosto sarà vietato sostare nel prato accessibile da Via Mazzini (davanti alla Pesca). Saranno agibili i parcheggi da via Pascoli. Martedì 2 agosto alle 20.45 S. Messa commemorativa dei defunti in parrocchia a Casciago.