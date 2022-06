La finale regionale di Miss Italia vi aspetta al Centro Campo dei Fiori

Il centro commerciale Campo dei Fiori di Gavirate si circonda di cose belle. Sabato 2 luglio si terrà la finale regionale di Miss Italia: le Miss che prenderanno parte all’evento gireranno per il Centro tutto il giorno e, dalle ore 16:30, intratterranno i visitatori “giocandosi” la finale regionale. Questa, culminerà nell’elezione di un titolo prestigioso: Miss Eleganza Lombardia.

Cosa si sposa meglio di una fascia del genere con un luogo di shopping come Campo dei Fiori?

Per tutti gli aggiornamenti so possono seguire le pagine ufficiali di @campodeifiorigavirate e @missitalialombardiaofficial e per qualsiasi informazione si può consultare il sito o contattare il numero 331 5291611.

Cosa aspettate? Le ragazze più belle della Lombardia vi aspettano per uno show da mozzare il fiato.