“La Grande Piazza Lineare dell’Olona”: incontro pubblico a Castellanza

L’amministrazione Comunale di Castellanza, in collaborazione con K-City, Landscape e Actarchitettura, un team di studi professionali specializzato in interventi ambientali e di rigenerazione urbana e sociale, propongono un momento di incontro con la cittadinanza, illustrativo del progetto di valorizzazione degli spazi pubblici e di un primo scambio e “co- progettazione” con gli enti e le associazioni del territorio.

«La Grande Piazza Lineare dell’Olona», è il titolo dell’incontro pubblico in programma mercoledì 15 giugno alle ore 21,00 presso la sala delle Conferenze della Biblioteca Civica di Piazza Castegnate 2bis alla presenza del Sindaco Mirella Cerini e dell’Amministrazione Comunale. Si tratta di un incontro per illustrare il primo di un programma di interventi in attuazione della Strategia di Rigenerazione Urbana di cui l’Amministrazione di Castellanza si è recentemente dotata, grazie al bando vinto in Regione Lombardia per un finanziamento pari a circa 500.000 Euro.

Nell’ottica di migliorare la dotazione di spazi per la socializzazione e l’aggregazione che stimolino la cultura della vita all’aperto, garantendo al contempo soluzioni innovative di sostenibilità e conversione ecologica, si prevede la riqualificazione degli spazi pubblici posizionati lungo l’asta dell’Olona, tra la sede dell’Università LIUC e la piazza mercatale.

«Gli interventi – spiega l’amministrazione – saranno volti a renderli luoghi idonei e privilegiati per iniziative di carattere sociale, promosse con il supporto delle associazioni e delle imprese del territorio e rivolte all’intera cittadinanza. Un primo intervento, previsto in Piazza Castegnate, riguarda la riqualificazione della piazza immediatamente prospiciente l’Università LIUC, al fine di renderla spazio utile ad incentivare l’incontro e la permanenza degli studenti in città, ospitando iniziative culturali che riguardino gli stessi studenti e l’intera cittadinanza, secondo il modello delle “piazze Aperte”.

La seconda area interessata è quella della Biblioteca, nel progetto “Biblioteca a cielo aperto”. L’intervento mira alla valorizzazione dello spazio antistante l’edificio attraverso una riqualificazione dell’area e attrezzature in grado di ospitare il servizio all’aperto, nell’ottica innovativa della “piazza del Sapere”, ossia la Biblioteca come luogo di intrattenimento e aggregazione culturale, oltre che di consultazione.

Il terzo intervento punta a valorizzare la piazza del mercato, riqualificando l’ambiente dedicato alle aree riservate agli operatori ambulanti e la creazione di una specifica zona destinata agli eventi e all’aggregazione. Un ultimo intervento mira infine alla riqualificazione ambientale delle sponde dell’Olona e dei percorsi di connessione all’interno degli spazi verdi circostanti, contribuendo a completare il disegno strategico di rigenerazione dell’asse dell’Olona. Relatore del progetto, sarà il team multidisciplinare specializzato K-City, Landscape e Actarchitettura di Milano.

Parallelamente alla realizzazione degli interventi di riqualificazione fisica, previsti per l’autunno e in completamento lavori entro la fine del 2023, verrà avviato un percorso di coinvolgimento delle associazioni, degli imprenditori e della popolazione per una possibile forma di gestione condivisa e partecipata e di animazione sociale della “Grande Piazza Lineare”.

