La Lega dopo la violenza in tribunale a Busto: “Servono i taser anche agli agenti penitenziari”

“Inaccettabile l’episodio andato in onda al Tribunale di Busto Arsizio dove un detenuto di origini nordafricane ha minacciato gravemente una giudice. Espulso dall’aula l’uomo, nei corridoi del palazzo di Giustizia, ha poi ribaltato alcuni banchi e assalito la scorta, ferendo due agenti”. All’indomani dell’episodio avvenuto a Busto Arsizio intervengono i parlamentari di Varese della Lega Matteo Luigi Bianchi, Stefano Candiani, Dario Galli e Leonardo Tarantino.

“Il recluso, già ritenuto pericoloso e per il quale era stata richiesta la possibilità di giudizio da remoto, è stato fermato senza ricorrere all’uso di armi, mentre era in uno stato di ira e violenza fuori controllo – spiegano i parlamentari leghisti -. La Lega esprime agli aggrediti solidarietà e vicinanza, sottolineando l’importanza di dotare anche gli agenti della Polizia Penitenziaria con strumenti adeguati di difesa e non di offesa, di sicurezza e non violenza come il taser”.