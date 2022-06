La lettera al Varese Pride del primo presidente di Arcigay: “Può darsi sia il mio ultimo Pride e son contento di esserci”

Ha partecipato al corteo, pur essendo ormai inchiodato a una carrozzina, a causa della Sla: ma dal palco del Pride non se l’è proprio sentita di parlare.

Così Stefano Spadafora, che Arcigay a Varese l’ha fatta nascere negli anni 80, ha affidato le sue commoventi parole a una lettera, che ha letto dal pulpito di piazza Repubblica il presidente di Arcigay Varese, Giovanni Boschini.

Ve la proponiamo per intero, cosi come è stata letta nella serata del 18 giugno.

L’INTERVENTO – LETTERA DI STEFANO SPADAFORA LETTA SUL PALCO DEL PRIDE

Salve a tutte, tutti e tuttə.

Finalmente dopo due anni siam tornati a sfilare in piazza nella marea multicolore e negli infiniti look che rappresentano la moltitudine di identità che da sempre sono caratteristica del Pride, da quel lontano 1969 allo Stonewall a NY e dalla prima manifestazione di risonanza nazionale nel 1972 in Italia a Sanremo. E chi critica e sbeffeggia dimostra di non conoscere la storia e di parlare a vanvera mosso da ideologia e bigottismi.

Da allora molto è cambiato, diritti conquistati con sacrifici e una sensibilità consapevole a livello sociale e nella stessa comunità lgbtiaq+.

Spero che il forte impegno di militanti della vecchia guardia trovi seguito da parte de* giovani motivat* alla salvaguardia di quanto conquistato in decenni e

al perseguimento dei tanti diritti ancor oggi negatici.

Alla faccia del vento conservatore e reazionario che tira.

La cittadinanza continua a dimostrare di essere più avanti della politica.

Confido che i miei cinquant’anni di azione a Varese abbiano avuto un senso.

Ho sempre cercati di agire nel modo più trasversale e intersezionale possibile.

Mi sono assicurato di lasciare un mio contributo anche materiale.

Testa alta nel presente e proiettat* al futuro, da parte delle associazioni lgbtiaq+ e delle singole persone.

Può darsi sia il mio ultimo Pride e son contento di esserci.

Un abbraccio commosso a tutte e tutti e tuttə voi.

Stefano Spadafora

