“La mia banda suona il rock”, il corpo filarmonico di Malnate in concerto

È ormai tradizione consolidata a Malnate: l’inizio dell’estate risuona con le note del concerto del Corpo Filarmonico Cittadino.

E questa volta, diretti dal maestro Edoardo Piazzoli, i musicanti malnatesi usciranno un po’ dagli schemi dell’orchestra per darsi a sonorità più dure. “La mia banda suona il rock” è infatti il titolo scelto per l’esibizione che si terrà sabato 25 giugno nel cortile della scuola primaria “Battisti” di via De Mohr. In caso di maltempo lo spettacolo sarà nella palestra della scuole.

Il concerto, che ha il patrocinio del Comune di Malnate, verrà aperto dall’esibizione del gruppo “In2pretense” e verrà presentato da “LaMenta 21046”.