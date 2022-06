La Mostra del giocattolo chiude in allegria l’anno dell’asilo Foscarini a Cartabbia

Per settimane i bimbi della sezione nido Il Bozzolo e delle sezioni della Scuola dell’Infanzia Foscarini di Cartabbia hanno costruito giochi, elementi didattici e ludici, assieme alle loro insegnanti per preparare una vera Mostra del giocattolo che ha fatto da sfondo, domenica 26 giugno alla festa per la chiusura dell’anno scolastico (con tanto di consegna dei diplomi per i più grandi, pronti a partire per una nuova avventura alle primarie).

Galleria fotografica Festa alla Scuola dell’infanzia Foscarini con i giochi creati dai bambini 4 di 15

“Uno dei temi di questo anno scolastico è stato “la cura” oltre a tutta la programmazione che comprendeva temi quali, ed civica, il mondo, l’io, le culture”, spiega Sara, coordinatrice di nido e scuola dell’infanzia, ricordando il nuovo orto didattico, appena inaugurato ufficialmente.

Nella programmazione annuale uno dei progetti proposto ai bambini è stato “Il mio ruolo nel mondo”, ovvero ciò che ciascuno può donare agli altri, attraverso l’impegno, l’originalità, il talento. Da qui la costruzione di un oggetto, un gioco che rimane e che bisogna rispettare perché tutti possano usarlo.

Insieme maestre e bambini hanno quindi costruito giochi e giocattoli da utilizzare in classe e in giardino e che hanno sperimentato durante la festa, divertendosi con i compagni, con le mamme e i papà, in uno spazio che ha raccolto il percorso fatto e ha permesso ai genitori di averne esperienza diretta in una bella occasione di festa.