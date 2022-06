La nuova protesta delle addette alle pulizie di Malpensa

Nuova protesta delle addette alle pulizie di Milano Malpensa, sostenuta dal sindacato di base AdL. Viene contestata l’organizzazione del lavoro e dei turni, l’aumento dei metri quadri di pulizia, il mancato riconoscimento di ticket restaurant e premi di risultato.

Il quadro di riferimento – spiegano dal sindacato di base – è l’appalto affidato da Sea ad una Ati (associazione temporanea d’imprese) formata da Dussmann Service Srl e Spd Srl, per un valore di 116.965.543,05 euro.

“Quasi 117 milioni di euro, con un aumento del 74,5% in più rispetto al precedente appalto, che prevede lo stesso numero di dipendenti, stessi metri quadri da pulire! Tanti soldi per gli appaltatori, ma nulla in più per i lavoratori!” contesta il volantino di AdL.

Viene contestata la cancellazione, per così dire, della pausa pranzo: “Nel capitolato di gara di appalto, nelle ore in cui le addette fanno la pausa pranzo non retribuita a rotazione, le colleghe devono sopperire la loro mancanza effettuando la pulizia anche sulle loro posizioni ‘scoperte’. Pertanto per 6

ore al giorno, cioè 3 ore nel turno di mattina e 3 ore nel turno di pomeriggio di fatto il personale è ridotto del 33%.”

Secondo il sindacato di base i dipendenti di Dussman e Spd “sono al 99% assunti con contratti part-time a 7 ore al giorno con l’obbligo di effettuare un’ora di pausa pranzo non retribuita”, per una paga oraria di 7,38665 euro lorde, “circa 950,00/1.000,00 euro nette al mese”.

«Siamo stufe di essere trattate come Cenerentole, tutti che ci comandano, tutti che pretendono di più! E non riceviamo nulla in cambio, a parte gli insulti dei passeggeri, che se la prendono con noi per i bagni inagibili a causa della mancata manutenzione».

Nella giornata di martedì si era tenuta anche una doppia assemblea-presidio promossa dalle sigle dei sindacati Cgil-Cisl-Uil. I confederali in particolare stanno seguendo un aspetto specifico contestato dalle lavoratrici: il trasferimento dei parcheggi dedicati alle addette dal Terminal 1 al Terminal 2, con aumento del tragitto da casa al posto di lavoro.