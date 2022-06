La preside di Castronno chiede tempo e confronto per la scuola di Sant’Alessandro

Ragionare della chiusura della scuola Marconi di Sant’Alessandro è prematuro. Ne è convinta la preside dell’Istituto comprensivo di Castronno, Gabriella Cicolini. Dopo aver letto nel fine settimana post lettere e articoli scatenati dalla proposta del Sindaco di chiudere la scuola per mancanza di alunni, la dirigente scolastica invia al primo cittadino e ai genitori una lettera aperta in cui chiede tempo e spazi di confronto prima di prendere una decisione tanto drastica.

Nella sua lettera (riportata di seguito per intero) ricorda pregi e peculiarità della scuola Sant’Alessandro e propone di coinvolgere le amministrazioni comunali vicine nella gestione del plesso aprendo un momento di ascolto della comunità che permetta di arrivare serenamente alle iscrizioni di gennaio per l’anno scolastico 2023-2024.

Egregio Sig. Sindaco, cari Cittadini castronnesi,

ho letto con attenzione quanto pubblicato in questi giorni relativamente alla scelta di chiudere il plesso Marconi di Sant’Alessandro a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

Le motivazioni portate, come il Sig. Sindaco stesso dice nell’ultimo passaggio del suo intervento, parlano con chiarezza alla “testa”, sono razionali e suffragate da ragioni di tipo economico (anche se, forse, non così consistenti). Ma esiste anche un “cuore” a cui il Sig. Sindaco si riferisce… E questo “cuore” dice di tutto quello che un Plesso scolastico, una SCUOLA, rappresenta per il suo territorio. Parla quindi di quello che la scuola “Marconi” di Sant’Alessandro ha rappresentato e tuttora rappresenta per il luogo in cui è stata costruita.

Una piccola realtà immersa nel verde che sta sperimentando didattiche all’avanguardia come l’outdoor education, che da anni propone ai bambini lo yoga e la mindfulness, la psicomotricità, la pet therapy, l’orto, la musica, una scuola che da sempre personalizza i percorsi formativi. Un’eccellenza riconosciuta nel territorio, attrattiva ben oltre i confini comunali, con un ruolo importante nella storia di Castronno e di altri Comuni confinanti, i cui bambini la frequentano da decenni.

Per quanto riguarda il futuro della scuola Marconi, ci piacerebbe molto pensare che le Amministrazioni possano collaborare, essere sussidiarie (la Costituzione lo prevede…) per sostenere una loro scuola, una scuola aperta a tutti. L’educazione è, non dimentichiamolo, il cuore di una comunità e la scuola è il luogo privilegiato in cui viene promossa. In questo momento storico, in cui si tracciano confini e limiti, una scuola che coinvolge più di un Comune non è un bell’esempio di comunità educante?

Chiederei al Sig.Sindaco un momento di riflessione che permetta di ascoltare fino in fondo il proprio territorio, la propria gente e anche la scuola, finora – e ne siamo stupiti – non consultata sul tema.

Una decisione di tal portata non può essere presa in tempi ridotti e senza ponderarne le conseguenze sull’intero Istituto Comprensivo e di riflesso sulle famiglie di Castronno e di Caronno Varesino.

Chiederei anche di lasciar svolgere con serenità la fase relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. Osservarne l’andamento e prendere atto dei risultati sarà un modo per ascoltare con sincerità il cuore del proprio territorio, cercare eventuale conferma della bontà delle proprie scelte oppure trovare la forza per ripensarle, condividendo con l’Istituto Comprensivo e con le altre amministrazioni coinvolte la prosecuzione dell’attività educativo- didattica della Scuola Marconi.

Cordialmente,

la Dirigente scolastica Gabriella Cicolini

Istituto Comprensivo “E. De Amicis” CASTRONNO