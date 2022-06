La resistenza attraverso gli occhi di un bambino, a Busto Arsizio la presentazione del libro “L’erba dei conigli”

Prosegue, arrivando all’ultimo incontro in programma, il ciclo di incontri “Percorsi nella memoria” organizzato dalla fondazione Baden (Monsignor Andrea Ghetti), in collaborazione con la città di Busto Arsizio, volti a raccontare storie di verità attraverso preziose “testimonianze, anche personali, di Resistenza e di Shoah“.

Dopo gli incontri di aprile e maggio appuntamento dunque mercoledì 8 giugno, alle ore 21.00, nella Sala Tramogge di Molini Marzoli Massari a Busto Arsizio, dove si terrà la presentazione del libro L’erba dei conigli scritto da Massimo Aspesani e Milly Paparella (romanzo edito inizialmente da Tracce Per La Meta e ora anche dalle Edizioni Paoline).

L’autrice introdurrà il pubblico al libro, un racconto della Resistenza vissuta attraverso gli occhi di un bambino di dieci anni, Alberto Mereghetti, nato a Sacconago.

Il “Bertino”, a soli dieci anni, mentre il padre era detenuto in un campo di prigionia, viene coinvolto dai partigiani che operavano a Busto Arsizio come staffetta per la consegna di messaggi e cibo o il trasporto di armi. Un segno del destino per lui, nato proprio il 25 aprile.

Durante l’incontro, aperto a tutti e moderato da Carlo Ridolfi, le pagine del libro saranno lette da Palmira Balestreri, Cinzia Berutti, Patrizia Fazzini, Samuele Gallazzi, Carlo Valentini.