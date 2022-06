La Rivincita presenta la Festa della Musica: “Inondiamo di musica la nostra Saronno”

Grande attesa a Saronno per la “Festa della Musica”, che domenica 19 giugno sarà ospitata nella splendida cornice di Villa Gianetti. Si tratta di un viaggio nella musica indipendente in cui si esibiranno giovani talenti saronnesi, artisti indipendenti italiani e stranieri.

A presentare l’evento, patrocinato dal Comune di Saronno, questa mattina in Villa Gianetti “La Rivincita”, associazione culturale, ambientale e ricreativa con la presidente Carmen Federico, insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Saronno Laura Succi, il presidente della Pro Loco Gigi Biffi e il giornalista Sammy Varin di Radio Libertà.

La Festa della Musica di Saronno è parte di un più grande progetto nazionale, promosso dalla “Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica” di Roma, che ha lo scopo di rafforzare e diffondere la conoscenza delle iniziative e del valore della Musica, sensibilizzando le Istituzioni locali, territoriali e nazionali.

Il programma della serata prevede l’esibizione di giovani talenti saronnesi, in particolare gli artisti della scuola “La Musica è Vita” di Rachele Zingoni, ma anche altri artisti indipendenti come Daniele Martone, cantautore e musicista saronnese, la cantautrice Gipsy Fiorucci, la perfomer Alexeevna nata e cresciuta in Ucraina, Benedetta Spagnoli, Anna Borghetti e Luciano D’Addetta, musicista e compositore.

A presentare l’edizione saronnese, Carmen Federico: «Saronno è una città che ha tante potenzialità, quindi perché non unire le scuole di musica locali in questa grande iniziativa? L’arte e la cultura non hanno colore politico, devono unirci e come cittadini o amministratori, dobbiamo farci carico della responsabilità di fare squadra tra le varie realtà associative». Federico ha poi aggiunto: «Vogliamo accendere i riflettori sulla città di Saronno con questo evento. Abbiamo cercato di mettere insieme tante piccole realtà saronnesi, con la volontà di lanciare un messaggio chiaro: la musica è vita. Il giardino di Villa Gianetti verrà poi decorato con opere di artisti locali».

«Ascoltare musica ci fa sentire bene e ci fa stare in armonia con il mondo – ha commentato l’assessore alla Cultura Laura Succi -. Armonia che dovrebbe essere riportata in città anche nella collaborazione fra le associazioni. Ogni associazione cerca di mantenere il proprio profilo, ma anche se non è facile dobbiamo riuscire a farle lavorare insieme, creando uno spazio in cui tutti quanti possano esprimersi». Degno di nota, ha ricordato l’assessore Succi, è il fatto che l’evento sarà ospitato in Villa Gianetti, «che vorremmo diventasse il salotto dei saronnesi».

Il presidente della Pro Loco di Saronno Gigi Biffi: «Per noi si è aperto un nuovo capitolo, vogliamo che la Pro Loco diventi protagonista per affiancarsi ad altre associazioni. Un primo passo è stato fatto con l’evento dello scorso carnevale. Come Pro Loco la nostra idea è quella di collaborare proficuamente con le altre associazioni».

All’edizione della festa della Musica 2022 hanno contribuito gli associati de “La Rivincita” e gli sponsor Autotorino (grazie a Cristian e Cristina Arosio), Studio Cis srl, Tipografia Caregnato di Gerenzano, la Pro Loco di Saronno con il suo presidente Gigi Biffi, l’Istituto Prealpi ed il Centro Studi Saronno di Angela e Mariella Strano, la Buongustaia di Saronno e Gerenzano, Donna Più di Giusy Gallizzi, il Ristorante La Perladi Saronno, Enam, Fonteviva col presidnete Lorenzo Porzano. Media partner dell’evento sono SaronnoNews e VareseNews, Radio Montestella, Radio Orizzonti Saronno.