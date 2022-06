La Scuola dell’infanzia di Fagnano sceglie la valle Olona per la festa di fine anno

Una scelta organizzativa che diventa un regalo inaspettato per i bambini, ma anche per le loro famiglie e gli educatori.

Galleria fotografica La Scuola dell’infanzia di Fagnano ai Calimali 4 di 9

La scuola dell’infanzia di Fagnano Olona ha deciso di godere della bellezza della valle Olona e di organizzare lì la festa di chiusura dell’anno scolastico.

Per esattezza, è stata l’area dei Calimali la cornice del pomeriggio di festa e divertimento tenutosi ieri, domenica 12 giugno. Una scelta che ha regalato emozioni, come racconta la coordinatrice, Roberta Fusè: «La nostra scuola ha voluto festeggiare un anno trascorso insieme all’insegna di grandi giochi con bambini e famiglia. Abbiamo scelto di non fare la tradizionale festa di chiusura con canti e piccole recite, ma di giocare all’aria aperta, perchè all’asilo si impara giocando».

«Così, nell’area verde di Calipolis si è svolta una pericolosissima “Corsa nelle carriole” con papà spericolati che andavano a 100 allora, la staffetta, le torte in faccia con panna a volontà, il Labirinto magico, la corsa nei sacchi, il tutto in compagnia di grandi amici: i supereroi! Davvero un bellissimo pomeriggio tra natura, risate, divertimento e tanta tanta voglia di stare insieme».

«Abbiamo imparato che stare insieme fa molto bene, avvicina, rallegra e racconta che ci si può fermare un attimo per ricordarsi quanto sono importanti le semplici “cose”» ha concluso la coordinatrice, ringraziando tutti coloro che si sono adoperati per la riuscita della festa.

Foto di gruppo per gli educatori della Scuola dell’infanzia di Fagnano Olona

L’entusiasmo non è stato soltanto quello del corpo docente, ma anche quello dei “padroni di casa”, i volontari dei Calimali – sempre felici di ogni iniziativa che contribuiscono a rendere un successo – e delle famiglie.

Mamme, papà e nonni hanno potuto vedere i loro bambini riappropriarsi di una libertà troppo a lungo mancata. «Nella nostra scuola materna è finalmente tornata la classica festa di fine anno – racconta con entusiasmo Irene Corradini, una delle mamme presenti durante il pomeriggio all’area dei Calimali – È stato un pomeriggio pieno di giochi e allegria, finalmente anche noi genitori abbiamo potuto “vivere la scuola”, ritrovarci a chiacchierare, in molti casi conoscerci! È stata un’occasione davvero speciale, soprattutto per chi, come mio figlio, conclude qui il suo percorso della materna e non ha potuto vivere, in questi anni, esperienze di questo tipo.»