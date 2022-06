La scuola è finita ma non per 16.000 studenti impegnati con gli Esami di Stato

Ultimo giorno di scuola per tanti ma non per tutti Sono infatti quasi 180.000 gli studenti lombardi chiamati all’ultimato sforzo prima delle vacanze estive. Parliamo dei ragazzi che saranno impegnati nei prossimi giorni negli Esami di Stato a conclusione sia del primo sia del secondo ciclo.

ESAMI DEL PRIMO CICLO

Nei prossimi giorni, a seconda dell’organizzazione scolastica in autonomia, si parte con l’esame di terza media. In provincia di Varese saranno coinvolti 8709 ragazzi di cui 7743 delle scuole statali e 966 delle paritarie. A completare la squadra, i 57 candidati esterni. In totale, in Lombarda sono chiamati all’ultima fatica 97.985 studenti.

Sono previste due prove scritte, una di Italiano e una sulle competenze logico-matematiche. Seguirà un colloquio volto a verificare anche le competenze per la lingua inglese, per la seconda lingua comunitaria e l’Educazione civica. Solo nella prova orale, per i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio (condizione che andrà documentata), è prevista la possibilità della videoconferenza. La votazione finale resta in decimi e può essere accompagnata dalla lode.

ESAMI DEL SECONDO CICLO

Sono 7613, invece, i maturandi delle scuole del Varesotto : i candidati interni saranno 6.614 mentre quelli esterni 110; a questi si aggiungono i 757 studenti delle paritarie oltre ai 132 studenti esterni. In tutta la Lombardia, invece, saranno 76.687 e le province con il maggior numero di candidati sono Milano con 24.690 maturandi, Brescia con 9654 e Bergamo con 9335.

La prima prova di esame, dopo due anni di solo orale, inizierà il 22 giugno alle 8.30, con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale. Il 23 giugno si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest’anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l’anno scolastico, anche in considerazione dell’emergenza pandemica.

La votazione si calcola in centesimi: il voto massimo resta 100, il minimo 60. È prevista la possibilità di assegnare fino a cinque punti di bonus; possono ottenere la lode quei candidati che conseguono il punteggio massimo sia nel credito sia nelle prove.

Le commissioni in tutta Italia saranno 13.703, per un totale di 27.319 classi e 539.678 studentesse e studenti coinvolti, dei quali 522.873 interni e 16.805 esterni. La ripartizione dei 522.873 candidati interni è: