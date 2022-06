La siccità, la rivoluzione di “Coinger” e la traversata nel Lago di Varese nel podcast del 16 giugno

Le principali notizie di giovedì 16 giugno

L’assenza di precipitazioni mette a dura prova la Lombardia. I segnali sono visibili da mesi e sono preoccupanti tanto che si inizia a parlare o addirittura ad applicare delle norme di razionamento. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha annunciato che vista la situazione chiederà lo stato di emergenza, così come è possibile che faranno il Piemonte, l’Emilia Romagna ma anche il Veneto.

Sulle acque del Lago Maggiore inizia oggi il servizio estivo della Guardia Costiera. Grazie a un accordo con l’Autorità di Bacino firmato questa mattina a Laveno Mombello, gli uomini della Capitaneria di Porto pattuglieranno le due sponde del Verbano con l’ausilio di due unità navali. Il servizio avrà attività di controllo e di soccorso e resterà attivo sino al prossimo 11 settembre con l’impiego di una quindicina di uomini. A margine della presentazione, l’ammiragli Liardo ha spiegato che la Guardia Costiera sta lavorando a un progetto per avere un nucleo in servizio permanente sul lago anche nei mesi di minor afflusso turistico.

Una traversata dal Lido di Bodio alla Schiranna per celebrare il ritorno alla balneabilità del lago di Varese, un evento atteso da più di 50 anni. Il 2 luglio in 200 potranno fare le prime bracciate nel lago grazie alla “The swim of history”, una nuotata tra i due punti che Regione Lombardia ha individuato dopo i controlli effettuati per mesi dalle autorità competenti. Sarà una giornata di festa con tanti altri eventi collegati a questo appuntamento storico. Ad organizzare la traversata il circuito Open Water Tour che da anni porta il nome della provincia di Varese in giro per l’Italia, da Vulcano a Ischia passando per la Liguria e toccando anche Monate (dove la tappa è il 18/19 giugno) e Maccagno. L’evento è aperto su iscrizione e sono 200 i posti disponibili:si parte alle 11.30, ci sarà la traversata sul “miglio marino”, in linea da sponda a sponda (Lido di Bodio – Schiranna) e la staffetta del 1/2 miglio marino X 3 con cambio all’australiana fuori dall’acqua. Per partecipare bisogna iscriversi sul sito dell’Italian Open Water Tour all’indirizzo https://italianopenwatertour.com/varese.

Coinger, la società che gestisce la raccolta rifiuti di 22 Comuni del Varesotto, ha annunciato il passaggio alla fase sperimentale della nuova tariffazione. Da oggi e fino al primo settembre, la società metterà in atto iniziative che passo dopo passo porteranno alla nuova organizzazione, così come spiegato dall’amministratore Unico di Coinger Fabrizio Taricco.

È costata caro a 15 ultras di Varese il tentativo di scontrarsi con gli omologhi bolognesi in occasione dell’incontro di basket tra le squadre della “Openjobmetis Varese” e della “Fortitudo Bologna” il 24 aprile scorso al palazzetto dello sport del capoluogo prealpino. Un gruppo di ultras varesini ha cercato al termine dell’incontro di aggirare il cordone delle forze dell’ordine che già in fase di afflusso era riuscito a contenere i tentativi di “contatto”, limitati agli sfottò ed agli insulti. Non paghi i tifosi di Varese sono entrati in contatto col personale delle forze dell’ordine con cinture e bastoni. Da qui la decisione del questore di applicare quindici misure di Daspo: è il divieto di accesso dove si svolgono manifestazioni sportive.

Le luci arcobaleno in queste sere stanno illuminando la facciata di Palazzo Estense a Varese: è il segno che siamo nella settimana del Varese Pride, Parata dell’orgoglio LGBTI*. Organizzata da Arcigay Varese, quest’anno alla settima edizione di nuovo in presenza dopo due anni virtuali. L’evento più atteso della settimana è però la grande parata del Pride che si terrà nel pomeriggio di sabato 18 giugno. Il ritrovo è, come nelle ultime edizioni alle 15.30 in via sacco (di fronte al comune di Varese). Da lì, il corteo partirà alle 16.30 per la sfilata nelle vie del centro, che poi si concluderà in Piazza Repubblica verso le 18.30. Da li la manifestazione proseguirà con i discorsi delle istituzioni e delle associazioni aderenti, e in chiusura, dalle 20 in poi , grande festa con la Varese Pride Night. Tra gli ospiti: La Ines, La Wanda Gastrica, e dj set notturno by Cusa DJ.

E chiudiamo con un altro appuntamento che si terrà nel fine settimana. Inizia venerdì la manifestazione che porta migliaia di persone lungo le rive del fiume Olona, coinvolgendo le Pro Loco di sei comuni. Marnate, Gorla Minore, Solbiate Olona, Gorla Maggiore, Olgiate Olona, Fagnano Olona si preparano dunque ad un weekend ricco di iniziative.