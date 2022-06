La siccità, l’automedica dimezzata a Luino e l’esame di maturità nel podcast del 21 giugno

Le principali notizie di martedì 21 giugno

La siccità preoccupa. Sono in aumento i comuni che hanno deciso di adottare ordinanze che richiamano i cittadini all’uso oculato di questa risorsa. Il presidente lombardo Attilio Fontana, da Bruxelles dove ha incontrato la commissario con delega alla “Politica regionale” Elisa Ferreira, ha ridimensionato l’emergenza dicendo che, al momento, non ci sono rischi per l’uso da parte parte dei cittadini ma è in corso il razionamento per uso agricolo: «Per adesso non si parla ancora di razionamento di acqua per usi civili, la situazione della Lombardia da quel punto di vista è sotto controllo». Lo ha detto a Bruxelles il presidente della Regione Attilio Fontana: «Per ora interveniamo per risolvere i problemi degli usi agricoli, non da ora: ci stiamo muovendo da due mesi. Per esempio rinviando alcune semine, riducendo i flussi e far alzare il livello dei laghi e avere riserve per motivi. Per ora sugli usi civili non ci sono limitazione».

A luino scoppia il caso dell’automedica dimezzata. L’Asst Sette Laghi ha chiesto all’agenzia regionale dell’emergenza urgenza di dimezzare la presenza del medico specialista. La notizia ha sollevato subito le critiche del sindaco Bianchi appoggiato anche da Andrea Pellicini all’opposizione. Alla base ci sarebbe un problema di carenza di medici specialisti. La presidente regionale del sindacato di categoria Mascheroni spiega che la riduzione è legata alle direttive regionali del recupero delle liste d’attesa per gli interventi chirurgici programmati

Una folla commossa ha salutato per l’ultima volta, Luca Gaspari nella chiesa di San Vittore a Varese. Tutti stretti idealmente alla moglie Roberta e al figlio Nicolò.

Luca Gaspari, icona di stile varesina e proprietario del negozio che porta il suo nome, è scomparso dopo lunga malattia a 59 anni.

Vigilia della prima prova scritta dell’esame di maturità per oltre 7500 studenti del varesotto. Sono 175 le commissioni che si sono insediate. Nel weekend scorso sono arrivate numerose defezioni da parte dei presidenti che l’Ufficio scolastico ha sostituito. Tra i presidenti anche 4 docenti dell’Università dell’Insubria. Alle 8.,30 di mercoledì 22 giugno l’avvio dell’esame con lo scritto di italiano.