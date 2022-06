La siccità si fa sentire anche a Tradate, un’ordinanza del sindaco nel limita il consumo

Gli effetti della prolungata siccità si fanno sentire anche a Tradate, dove sono segnalate, anche dai nostri lettori, diverse situazioni di difficoltà nell’erogazione dell’acqua potabile, in particolare ai piani alti e in alcune zone della città, al punto che il sindaco Giuseppe Bascialla ha emanato quest’oggi un’ordinanza che ne limita il consumo.

“La mancanza di precipitazioni dei mesi scorsi ha comportato una sensibile scarsità delle portate d’acqua a disposizione per l’approvvigionamento idrico rispetto a quelle degli anni precedenti – spiega Alfa srl che gestisce sul territorio comunale di Tradate il servizio acquedotto – Tale carenza provoca una diminuzione della pressione nelle tubature, che, soprattutto ai piani alti degli edifici, può comportare una riduzione della quantità d’acqua erogata. Questa è una ragione in più per raccomandare un utilizzo oculato delle risorse idriche, limitando l’utilizzo dell’acqua potabile ed evitando di consumarla per usi diversi da quelli strettamente necessari ai bisogni primari della popolazione”.

L’ordinanza del sindaco – la n. 75/2022 – detta le regole per ridurre i consumi idrici in questa particolare circostanza.

Dal 15 giugno al 31 agosto 2022, nella fascia oraria dalle 6 del mattino a mezzanotte, residente o cittadini che hanno attività sul territorio del Comune di Tradate:

non devono utilizzare l’acqua potabile erogata dall’acquedotto cittadino per:

· Lavaggio di piazzali e vialetti

· Riempimento di piscine (attività soggetta a richiesta di autorizzazione)

· Innaffiamento di prati giardini e orti

· Lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi)

devono ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabili ed igienici.

Alfa srl ha comunicato inoltre che potrebbero verificarsi irregolarità e interruzioni nell’erogazione dell’acqua potabile e consiglia in caso di interruzione del servizio di escludere dal funzionamento eventuali impianti di sopraelevazione (autoclave). I tecnici della società che gestisce l’acquedotto comunale, sono al lavoro per reperire ulteriori risorse idriche dall’acquedotto provinciale.