La società del futuro nei progetti di bambini e ragazzi: Exhibition FU.SO

Il futuro visto con gli occhi, la fantasia e la creatività di bambini e ragazzi. Questo è Exhibition FU.SO , acronimo di Future Society, un concentrato di idee nate da bambini (primaria) e ragazzi (secondaria di primo grado) che sognano la società del domani.

Come Marco, 7 anni, che ha diverse idee per migliorare il Mondo che lo circonda. Ad esempio prendere una macchinina e attaccarci l’erba del prato “così non si rompe se fa un incidente!”

Per dare ai giovanissimi come Marco la possibilità di presentare i presentare la proprie idee e progetti nasce Exhibition FU.SO.

COME PARTECIPARE

Durante i mesi estivi, sarà divertente per i ragazzi vedersi con qualche compagno e costruire insieme il proprio progetto. Avranno tempo fino al 31 agosto 2022 per inviare il formato digitale del progetto per poi esporlo sabato 8 ottobre 2022 alle 14:30 in Cascina Triulza (Milano).

La presenza è facoltativa.

Alcune aziende partner hanno deciso di mettere a disposizione premi per tutti i partecipanti e per gli elaborati che si saranno distinti per fantasia, creatività ed ingegno.

La fabbrica delle Idee metterà a disposizione giocattoli di strategia ed abilità, mentre latribuna.it regalerà libri sui Droni e Batteri. Ad Selection offrirà macchinine radiocomandate e oggetti a tutti i partecipanti e la Famiglia Cremonesi offrirà 3 giochi di Società tra cui Dixit e Puerto Rico.

Il cuore dell’esibizione è quello di promuovere l’inclusione attraverso un lavoro di squadra, la sensibilizzazione verso i problemi attuali e l’allenamento all’immaginazione ed all’innovazione.

Una grande Festa della Scienza in stile americano, con i bambini e ragazzi come protagonisti di uno squarcio del futuro.

Gli organizzatori consigliano di iscriversi il prima possibile, poiché solo i primi 50 progetti avranno diritto ad uno spazio espositivo.

Informazioni: www.exhibitionfuso.org oppure info@exhibitionfuso.org.

L’evento è promosso da StepNet odv onlus e Cts Gifted.

Esposizione: Cascina Triulza, 8 ottobre 2022