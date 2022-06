La sparatoria di Uboldo, lo sciopero del trasporto aereo e le code a Gaggiolo nel podcast del 7 giugno

Le principali notizie di martedì 7 giugno

Sparatoria nei campi al confine tra Cerro Maggiore e Uboldo. Secondo le prime ricostruzioni, un 35enne di nazionalità straniera è rimasto ferito con ogni probabilità nell’ambito di un regolamento dei conti legato allo spaccio. Colpito al polpaccio, l’uomo è riuscito a trascinarsi fino alla strada, in via San Clemente e un passante ha chiamato i soccorsi. Il ferito è stato portato in ospedale dall’elisoccorso. I Carabinieri della Compagnia di Saronno indagano sull’accaduto.

Incidente in un giardino a Brunello. Un giardiniere si è ribaltato con il tarttorino mentre era intento alla manutenzione del verde. Il mezzo è finito in una buca e si èribaltat0o. L’uomo, dolorante alla spalla e al fianco è stato trasportato in ospedale dall’elisoccorso.

Si attendono disagi, mercoledì 8 giugno, per una serie di scioperi del trasporto aereo, sia a livello aeroportuale sia a livello di compagnie aeree. Il personale Enav del compartimento di Milano sciopera per 24 ore consecutive per un’astensione dichiarata dal solo sindacato Ugl. I sindacati di base – Cub Trasporti, Usb, Flai, Adl – invece hanno dichiarato uno sciopero per il personale Sea negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, sempre per 24 ore. Lo sciopero riguarda anche alcune compagnie Ita Airways i cui dipendenti incroceranno le braccia dalle 13 alle 17 e anche il personale delle compagnie low cost: Ryanair, Easyjet, la spagnola Volotea, cui si aggiunge Air Malta.

Mattinata di lunghe code quella che si è registrata al confine con la svizzera. Il motivo è dovuto al fatto che lunedì 6 giugno nella Confederazione si è festeggiata la Pentecoste e gli uffici pubblici sono rimasti chiusi tra cui le dogane si sono ritrovate a gestire il lavoro doppio.