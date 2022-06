A “La valle di Ezechiele” Daniel Zaccaro, dalle rapine in banca alla laurea grazie ad un magistrato

Giovedì 16 giugno alle 21.00 la cooperativa sociale “La Valle di Ezechiele” ospiterà il giovane Daniel Zaccaro e il magistrato di Gallarate, deposta ormai la toga, Annamaria Fiorillo. A moderare la serata il giornalista Luca Cereda, firma per Avvenire e Vita, voce per Radio Marconi.

La vicenda umana di Daniel è diventata un libro, edito dalla De Agostini, dal titolo “Ero un bullo”: alla presentazione, lo scorso gennaio, intervennero la ministra della Giustizia Marta Cartabia e il rapper Marracash. Da lì rotocalchi e talk show televisivi si sono contesi la sua presenza, per lasciarsi stregare dall’autenticità di un giovane, venuto alle cronache per le rapine in banca, commesse ancora da minorenne e oggi brillantemente laureato in scienze dell’educazione. Da “La Iene” a Mario Giordano in ‘Fuori dal coro’, da ‘Mattino Cinque’ a ‘Vieni da me’ e altri ancora. Basta googlare ‘Daniel Zaccaro’ per lasciarsi inondare dal riverbero della potenza della sua storia.

Il giorno della laurea, a stringere il suo volto tra le mani, c’era il pubblico ministero che stava dall’altra parte dell’aula di tribunale a marcare quello ‘stop’, da cui la sua vita sarebbe ripartita. Senza abbandonarlo al suo destino, ma accompagnando i suoi passi, pur nel proprio ruolo.

La vita è spesso fatta di incontri giusti: quelli che segnano una svolta e tracciano una nuova direzione. L’incontro di Daniel con la dott.ssa Fiorillo è stato l’incontro giusto: ossia capace di fare giustizia dei suoi talenti, di farli fiorire attraverso lo studio e l’apprezzamento della bellezza di spendersi per gli altri. Di altri incontri si parlerà quella sera: con don Claudio, che l’accolse nella comunità kayros; con un bravo brigadiere della penitenziaria che lo mise a lavorare e con una volontaria capace di riaccendere in lui la voglia di studiare.

L’incontro è patrocinato dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, dall’Ordine degli avvocati di Busto Arsizio e dal Comune di Fagnano Olona. «Siamo grati al dott. Nocerino, all’avv. Proserpio e al Sindaco Baroffio per la condivisione dell’evento e il desiderio di esserne partecipi, con la livrea dell’ente da loro rappresentato» – dice don David Maria Riboldi, fondatore della cooperativa e cappellano del carcere di Busto Arsizio.

