Domenica 3 luglio appuntamento ai campetti di via Castellini: match aperti alle categorie Esordienti, Aquilotti e under 13

Giornata dedicata alla pallacanestro giovanile, quella di domenica 3 luglio, ai campetti all’aperto di Casbeno, in via Castellini.

L’organizzazione è quella della Varese Basket School, una nuova società cestistica che si occuperà di minibasket e delle categorie giovanili più “verdi”, nella quale ci saranno due volti noti come quelli di Marco Passera e Martino Rovera.

Il programma prevede tornei di 3 contro 3 tra squadre di bambini e ragazzi composte, al massimo, di quattro giocatori ciascuna. La prima palla a due è prevista per le 9 e fino alle 15 si disputeranno gli incontri per le formazioni Esordienti (classe 2010) e Aquilotti (2011 e 2012). Tra le 15 e le venti invece spazio ai due tornei under 13, quello maschile per ragazzi nati nel 2009, quello femminile aperto alle classi 2009, ’10 e 11. I vincitori dell’U13 si qualificheranno per le finali nazionali del circuito LB3.

La quota di partecipazione è fissata in 10 euro a persona e dà diritto a ricevere la t-shirt dedicata all’evento. Per iscrizioni e informazioni ci si può rivolgere al numero 376-0800694 o all’indirizzo email eventi@varesebasketschool.it. Ai campetti si potrà mangiare e bere grazie alla presenza del food truck del Prins Willem; presenti anche i ragazzi de “Il millepiedi” che si occuperà di baskin, il basket inclusivo.