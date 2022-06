Da Lady Gaga alla Ferragni, l’estate riporta vip e influencer sui laghi

Aria d’estate sui laghi dell’Insubria. E come ogni anno, da Como al Maggiore, arrivano anche vip e influencer, a visitare le località più rinomate del territorio.

Per Lady Gaga, quella sul Lario, è stata in realtà una tappa “di lavoro” anche se non ha fatto mistero di apprezzare particolarmente le atmosfere del Lario. Durante il concerto per le nozze del miliardario britannico Alan Howard e dalla moglie Caroline Byron, ha affermato che Como è uno dei suoi luoghi preferiti.

Sempre sul lago di Como, come annunciato oggi dai quotidiani comaschi, ha fatto ritorno il “vip” comasco per eccellenza, George Clooney che avrebbe appena raggiunto la sua splendida dimora, Villa Oleandra a Laglio.

Sul Lago Maggiore, mentre si attende l’arrivo della grande Patti Smith che si esibirà a fine luglio nell’ambito di Stresa Festival, nei giorni scorsi è stata “avvistata”, anche Chiara Ferragni che ha trascorso una domenica in famiglia a Ranco.

Sempre per ragioni di musica sulle rive del Lago Maggiore arriveranno anche altri grandi artisti italiani: Zucchero e James Blunt saranno gli ospiti d’onore a Moon and Stars a Locarno mentre Irene Grandi sarà protagonista di uno show all’ex cava di pietra nel Comune di Crevoladossola