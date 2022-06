Il Lago di Varese torna balneabile: ecco in quali punti e come si è arrivati all’obiettivo

Dopo 50 anni il lago di Varese torna balneabile, inizialmente solo in alcuni punti a Bodio Lomnago e alla Schiranna di Varese ma con un percorso già fissato che tra il 2 luglio di quest’anno e il 2023 aprirà ai bagni tutto lo specchio lacustre. A Bodio e a Schiranna sarà aperta una fase sperimentale di balneazione fino alla fine di agosto, servirà a capire e misurarne gli effetti sul Lago. Si tratta di un obiettivo di carattere storico per il nostro territorio, già tentato in passato ma mai arrivato così vicino alla meta (la foto è di Graziano Zampieri).

L’appuntamento apre riflessioni a 360 gradi sullo sviluppo territoriale delle comunità lacustri. Tra investimenti pubblici e privati, gestione dei flussi turistici e la tutela ambientale da non perdere di vista costituiscono solo la punta dell’iceberg della sfida che ci attende a partire dal 2 luglio.

In questo articolo cerchiamo di mettere in fila le informazioni su quanto sta accadendo e le riflessioni che gli amministratori pubblici stanno facendo in queste ore in vista dell’inizio di questo percorso.

L’appuntamento del 2 luglio sul lago di Varese

Una traversata nelle acque del lago di Varese per celebrare il ritorno alla balneabilità. Il 2 luglio (partenza alle 11.30) in 200 potranno fare le prime bracciate nel lago grazie alla “The swim of history”, una nuotata dal Lido di Bodio alla Schiranna, i due punti che Regione Lombardia ha individuato dopo i controlli effettuati per mesi dalle autorità competenti. Ci saranno tanti altri eventi collegati a questo appuntamento storico e un appuntamento pubblico a Schiranna dove saranno presentati i lavori che hanno reso possibile la balneabilità del lago.

Come si è arrivati a questo risultato

Intervista all’assessore regionale Raffaele Cattaneo, coordinatore del lavoro portato avanti all’interno dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale Lago di Varese. Qui sono spiegati i passaggi fondamentali che hanno portato i valori degli inquinanti del lago sotto la soglia di pericolo (LEGGI L’INTERVISTA QUI).

L’intervento del sindaco di Varese Davide Galimberti

«Tornare ad avere, dopo decenni di attesa, un lago balneabile è un grande traguardo, frutto di un lavoro di rete svolto in questi anni – commenta il sindaco – Ora però serve programmare una serie di interventi per dare il via alla prima stagione di balneazione nell’area della Schiranna» (LEGGI L’INTERVISTA QUI)

L’intervento del sindaco di Gavirate Silvana Alberio

«Io il bagno nel lago di Varese l’ho fatto. Ero bambina e andavo sempre al lido oppure raggiungevo in barca l’isolino e nuotavo lì. Le acque del nostro lago erano un po’ infide per cui si nuotava con mille raccomandazioni». Silvana Alberio, sindaco di Gavirate, ricorda quando, anni fa, Gavirate era molto battuta soprattutto dalle famiglie milanesi che arrivavano per la gita fuori porta: « Erano anni in cui il turismo di prossimità era molto florido. A Gavirate abbiamo molte ville di milanesi che, una volta che il lago ha perso la balneabilità, non sono più venuti lasciando quelle case vuote. Ora speriamo che gli interventi di risanamento portino valore a tutto il territorio» (LEGGI L’INTERVISTA QUI).

L’intervento del sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli

Bodio Lomnago si sta preparando ad accogliere i turisti che arriveranno il 2 luglio, giorno in cui sarà consentito, per la prima volta dopo decenni, fare il bagno nel Lago di Varese. «L’ecosistema non ha mai dovuto fare i conti con un impatto di questo genere – spiega il sindaco di Bodio Lomnago Eleonora Paolelli -. Quindi la nostra attenzione è altissima. Tuttavia siamo convinti che sia una grossa opportunità” (LEGGI L’INTERVISTA)

L’intervento del sindaco di Cazzago Brabbia Emilio Magni

“Balneabilità iniziativa coraggiosa, ma Cazzago Brabbia non sarà mai una piccola Rimini”. Il sindaco Emilio Magni, che fa parte della segreteria tecnica di AQST, apprezza l’iniziativa sperimentale che parte il 2 luglio a Bodio e alla Schiranna, punta sul progetto del Lake Museum e su un turismo “responsabile e sostenibile” (LEGGI L’INTERVISTA QUI)