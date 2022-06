L’alpinista Herve Barmasse a Gallarate per festeggiare i 100 anni della sezione del CAI

Appuntamento alle 21 di sabato 11 giugno al Teatro del Popolo. Lo scalatore aostano porta in scena il suo evento-conferenza “Oltre l’orizzonte” con la proiezione del docu-film “Cervino. La cresta del Leone”

La sezione del CAI di Gallarate compie cent’anni e, per festeggiare l’importantissima ricorrenza, ha invitato per una conferenza Hervé Barmasse, alpinista aostano di 44 anni, tra i più importanti e quotati scalatori italiani della sua generazione. (foto Celeste Valentina)

Sabato 11 giugno Barmasse sarà ospite al Teatro del Popolo di via Palestro (dalle ore 21) e presenterà il suo “Oltre l’orizzonte”, una serata dedicata alla montagna, all’alpinismo e ai suoi insegnamenti a metà tra l’evento e la conferenza.

Hervé racconterà la sua esperienza e le sue avventure sulla montagna di casa, il Cervino, e su quelle del mondo attraverso parole, filmati e immagini. Parlerà quindi di quello che si nasconde dietro l’attività dell’alpinismo, dove il coraggio delle decisioni è sempre intrecciato alla fragilità e alla paura; in parete come nella vita. «L’estremo orizzonte è la parte più lontana a cui può giungere il nostro sguardo – dice l’alpinista in sede di presentazione – Ma se con immaginazione e creatività proviamo ad andare oltre, riusciremo a dare forma ai nostri sogni, raggiungere i nostri obiettivi, affrontare le sfide che ci propone la nostra esistenza pur sapendo che potremmo anche fallire».

A conclusione della serata ci sarà la proiezione del docu-film “Cervino. La Cresta del Leone” nel quale Barmasse ripercorre passo dopo passo la scalata del Cervino percorrendo la via regina delle Alpi, appunto la Cresta del Leone. Le immagini sono affiancate dal racconto in presa diretta su come affrontare i passaggi più difficili: l’obiettivo è quello di dare la possibilità agli appassionati di montagna di vivere e conoscere da vicino il Cervino partendo dal rifugio Duca degli Abruzzi sino ai 4478 metri della vetta. Un vero e proprio omaggio a una vetta simbolo e a una delle scalate più avvincenti a cui un alpinista possa aspirare.

La serata del Teatro del Popolo sarà a ingresso libero; non è prevista la prenotazione e gli spettatori potranno affluire fino all’esaurimento dei posti a sedere.