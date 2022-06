L’Aosta sarà il nuovo “farm team” dei Mastini Varese che confermano Erik Mazzacane

Sarà l’Aosta il nuovo “farm team” dei Mastini: i Gladiators, che hanno appena annunciato una collaborazione anche con il vivaio giallonero, hanno stretto un accordo con l’HCMV del presidente Carlo Bino, con il quale diventano “serbatoio” per la formazione di Varese che milita nella Italian Hockey League.

Il meccanismo dei “farm team” è noto agli appassionati di hockey, meno a chi non segue questa disciplina. Nello specifico, ogni società di IHL può stringere una collaborazione con una società che milita in una serie differente per mettere a punto sinergie e partnership finalizzate alla crescita reciproca di giocatori under 22. Nel concreto, gli under dell’Aosta (che milita in Division I, il terzo torneo nazionale subito al di sotto della IHL) potranno essere convocati in giallonero per disputare le partite agli ordini di coach Deveze, sia per una propria crescita sia per rimpolpare i ranghi della formazione giallonera. Lo stesso – ma a parti invertite – vale per gli under varesini.

In questo patto c’è anche la possibilità di scambiare gli uomini per gli allenamenti: alcuni varesini potrebbero raggiungere Aosta per familiarizzare e lavorare con i Gladiators e viceversa. Questo genere di accordo era in atto tra i Mastini e il Valpellice ma il ritorno in IHL dei piemontesi ha costretto le due parti a separarsi per regolamento. Così Bino e Malfatti avevano già annunciato di essere alla ricerca di una nuova società amica, individuata ora con i valdostani.

LA FIRMA DI ERIK

L’HCMV intanto continua nella costruzione della rosa per il nuovo campionato. Oggi il club del presidente Bino ha annunciato una nuova conferma, quella di Erik Mazzacane, giallonero di lunghissimo corso. 28 anni, nato e cresciuto nella Città Giardino, Mazzacane nel corso delle stagioni ha cambiato ruolo diventando un difensore (a differenza del fratello Michael, rimasto in attacco) sempre più affidabile. Proprio il passato da giocatore offensivo, a questo punto, è diventato un “plus”, così nell’ultimo torneo il numero 22 è andato a segno in tre occasioni.