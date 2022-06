L’associazione mazziniana “Giovanni Bertolè Viale” ricorda la nascita della Repubblica

Giovedì 2 giugno ricorre il 76° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana. L’Associazione mazziniana italiana, sez. “Giovanni Bertolè Viale” di Varese, ricorda il valore storico di quel Referendum che, nel 1946, per la prima volta a suffragio universale, diede inizio, con la vittoria della Repubblica, a un cammino di democrazia popolare così ben espresso nella nostra Costituzione Repubblicana. «Quanto poi molteplici contenuti della nostra Costituzione si riallaccino ai principi insiti nel testo della Costituzione della Repubblica Romana del 1849, che cent’anni prima aveva proiettato, a livello europeo, l’anima mazziniana, è di sostanziale evidenza» scrive il presidente dell’associazione Leonardo Tomassoni.

«In un periodo, come quello che stiamo vivendo, così fortemente flagellato da un conflitto nel cuore dell’Europa, che non appare certo di facile soluzione, la visione europeista, di cui Mazzini fu antesignano, deve restare l’ideale fine di ogni azione politica, in cui la difesa e il rispetto dell’integrità territoriale dei popoli si vada costantemente e necessariamente ad intrecciare con la ricerca di un percorso che possa portare, al più presto, alla nascita di un’Europa Federale, e quindi agli Stati Uniti d’Europa, così già fortemente auspicati da Mazzini, come salvaguardia per un futuro di pace».