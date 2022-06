L’Associazione nazionale carabinieri dona un’opera di Monaldi al Comando Provinciale di Varese

La prestigiosa Sala Visconti del Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo ha costituito il contesto ideale per la consegna di un’importante opera pittorica del Maestro Marco Monaldi donata dall’Associazione Nazionale Carabinieri ANC Sezione di Somma Lombardo al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Varese.

L’opera raffigura un gruppo di Carabinieri a cavallo che evidenzia in primo piano una donna carabiniere; è questa una particolarità del quadro realizzato dal noto Maestro Marco Monaldi che ha spesso come soggetto dei propri lavori l’Arma dei Carabinieri nel contesto delle finalità ed attività che la Benemerita svolge da oltre due secoli. Opere del Maestro sono state esposte in numerose Mostre di livello nazionale ed oltre. Una mostra da ricordare è quella denominata “Storia dei Carabinieri” proprio nel Castello nel marzo 2016.

La cerimonia ha visto l’introduzione di Maurizio Rossi, Coadiutore del Presidente della Fondazione Visconti di San Vito, Gaetano Galeone che ha generosamente messo a disposizione le Sale del Castello. Il Coadiutore ha portato il saluto del Presidente alle Autorità e Ospiti presenti sottolineando a nome del Presidente i grandi legami che intercorrono tra l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione Visconti da tanti anni e attraverso diverse collaborazioni.

Il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Varese, Colonnello Gianluca Piasentin, ha ricordato la sua prima visita ufficiale in Castello nei mesi scorsi e la grande e cordiale collaborazione sia dei Carabinieri in servizio che dei Soci dell’ANC al servizio della Comunità. Nell’occasione l’ANC è stata rappresentata dal Presidente di Sezione Domenico Rossi e dal Presidente Onorario Alberto Marino.

Sono poi intervenuti tre sindaci della zona: Dimitri Cassani per Casorate Sempione, Fabio Montagnoli per Arsago Seprio e Stefano Bellaria per Somma Lombardo che hanno rimarcato il prezioso lavoro svolto dai militari dell’Arma sul territorio e le numerosissime occasioni di proficua collaborazione anche con ANC.

Il professor Vittorio Mottola ha relazionato sulle attività artistiche del Maestro Marco Monaldi che ha proseguito descrivendo l’opera pittorica donata da ANC al Comando Provinciale Carabinieri di Varese. La scopertura del quadro a cura dell’Artista e del Colonnello Comandante Gianluca Piasentin ha reso partecipi tutti i numerosi presenti di quanto realizzato. L’opera pittorica verrà collocata in tempi brevi nella Sede del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Varese.

Tra le autorità ed ospiti erano presenti il Luogotenente Michelangelo Segreto Comandante della Stazione Carabinieri di Somma Lombardo, Umberto Cantù Comandante della Polizia Locale di Somma Lombardo, Carlo Massironi Rettore dell’Università per Adulti Città di Somma Lombardo e Socio ANC.