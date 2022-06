L’Atletica 3V saluta Andrea Rossi ricordandone il sorriso durante la Babbo Run

«L’Atletica 3V si stringe nel dolore alla famiglia di Andrea. Con il babbo corriamo spesso e lo conosciamo bene, abbracciamo i fratelli e i genitori. Vorremo ricordarlo nel sorriso che aveva durante la Babbo Run», fanno sapere dalla associazione sportiva.

L’Atletica 3V fu infatti una delle prime realtà a mostrarsi vicina al giovane, fin dal 2019 quando in suo sostegno organizzò a Luino la Babbo Run. Un momento prima era un ragazzo che stava combattendo contro un brutto male, un momento dopo, per tutta la cittadina lacustre, era «il nostro Andrea» continuano dall’associazione.

Una Luino che anche da lontano, quando il giovane era ad Israele per le cure, ha cercato di non lasciarlo mai solo, che con costanza seguiva l’evoluzione della situazione attraverso ciò che postava sui social.

Scomparso nella giornata di ieri, 21 giugno, l’Atletica 3V ha sottolineato di Andrea in particolare la determinazione e voglia di vivere «che solo lui riusciva a trasmettere. Non hai mai smesso di combattere e noi vogliamo ricordarlo così. E’ un grande esempio per tutta la nostra comunità, presto ti saluteremo come meriti», concludono dall’Atletica 3V.