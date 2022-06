Laurea Magistrale con Lode a VareseNews: complimenti ad Alessandro Guglielmi

Giornata speciale per la redazione di VareseNews, in particolare per uno dei collaboratori.

Alessandro Guglielmi ha conseguito oggi – lunedì 13 giugno – la Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione all’Università degli Studi Dell’Insubria con la tesi dal titolo “Raccontare la bomba atomica. Da Hiroshima a oggi”.

Ad Alessandro i migliori complimenti per questo risultato, reso ancora più importante dalla votazione “Con Lode”.