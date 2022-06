A Lavena Ponte Tresa una magica serata di musica con le voci del John Paul II Choir

Sabato 18 giugno il coro di Albizzate si esibirà in località alla Broa, in uno dei punti più suggestivi del lungolago sul Ceresio

Una serata di bella musica sullo sfondo del lago Ceresio, in uno dei punti più suggestivi del lungolago di Lavena Ponte Tresa. La proposta è del Comune di Lavena Ponte Tresa, che con la Pro loco, l’associazione Reatium e Lago Ceresio sabato 18 giugno ospita il John Paul II Choir. L’appuntamento è per le 21, in località alla Broa.

Reduce dal grande successo della serata del 21 maggio al Teatro Sociale di Busto Arsizio, l’ormai titolato coro di Albizzate, inventato e portato al successo dal maestro Samuele Cane, sarà protagonista di una serata coinvolgente e piena di magia, garantita da 60 elementi tra coristi, band e tecnici che sanno trasformare ogni concerto in una performance di voci, colori e suoni spaziando dal gospel al pop e al rock, passando attraverso molti dei brani più classici delle più svariate epoche inerenti la storia del canto.

Il John Paul II Choir nasce nella parrocchia di Sant’ Alessandro di Albizzate nel dicembre del 2012.

«I cardini fondamentali di questo gruppo si fondano sul pensiero di Sant’Agostino, il quale era fermamente convinto della forza e della magia legate alla musica. Diceva “La musica ha un potere speciale, è capace di scavare nel profondo di ognuno di noi, di commuovere e convertire i cuori”. Ed è proprio su questo concetto che questo coro basa il proprio spirito di carità e passione per la musica e per ogni esibizione dal 2012 ad oggi».

Il concerto è ad ingresso libero.