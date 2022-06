A Laveno Mombello la rievocazione storica della battaglia Garibaldina

Nella cornice del festival ComicSponde di Laveno Mombello in programma per l’11 e il 12 giugno è stata organizzata una rievocazione storica della Battaglia Garibaldina.

Nella notte tra il 30 e il 31 maggio 1859 avviene l’attacco ai forti di Laveno Mombello, in provincia di Varese, da parte di Giuseppe Garibaldi e i suoi Cacciatori delle Alpi. L’associazione iStoria 163 anni dopo riporta indietro nel tempo, a quei momenti che hanno cambiato la storia dell’Italia intera. L’occasione è ComicSponde a Villa Frua (Municipio di Laveno Mombello) dove verrà ricreato un reale accampamento delle truppe garibaldine, e le danze di società dell’epoca.

Tutto questo grazie alle associazioni Amaltea Associazione Storico Culturale, Carosello Tre Leoni e Gruppo Storico Montichiari, che grazie ad anni di esperienza sono in grado di mostrarvi la quotidianità di un soldato risorgimentale, gli addestramenti, le lunghe marce, i combattimenti e persino l’incredibile efficenza o inefficienza delle prime unità mediche dell’esercito, in piena evoluzione. Nel mentre Chaine de Danses vi accompagnerà a passo di danza nelle atmosfere dei balli di società di metà Ottocento, tra polke e quadriglie, partecipando anche alla sfilata dalle ore 17 sul lungolago.

Il ComicSponde del 12 Giugno a Laveno Mombello è quindi una splendida occasione per piccoli e adulti per scoprire, conoscere ed ammirare la nostra Storia, divertendosi sulle splendide sponde del Lago Maggiore. Mostre di illustratori e fumettisti, cosplayer per la prima volta a Laveno Mombello, un’expo diffusa in oltre 45 vetrine di esercenti lavenesi, incontri e momenti di festa: è la nuova edizione di ComicSponde, festival nato lo scorso anno subito dopo il termine delle restrizioni.

Tutto il programma di ComicSponde dell’11 e il 12 giugno 2022