A Laveno Mombello il palio di inizio estate

Una giornata di festa per la comunità: appuntamento per sabato 4 giugno, alle 21 e 30 all’Oratorio Sant’Arialdo di Mombello.

Dopo due edizioni rimandate per la pandemia, il comitato di S. Maria di Corte riparte con la manifestazione del Palio di Mombello, un palio che ha la caratteristica di essere di carattere culturale, dove le frazioni si sfidano a colpi di teatro, cabaret, barzellette, ballo, canti, intorno a un tema scelto dal comitato. È un palio speciale, in versione estiva, dove non verrà nominato un vero vincitore da inserire nell’albo d’oro, ma è prevista una giuria, formata dai rappresentanti delle frazioni e ci sarà la classifica delle esibizioni presenti in gara.

