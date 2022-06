A Laveno Mombello si avvicina il primo weekend di ComicSponde dedicato ai cosplayer

Cresce l’attesa a Laveno Mombello dove domenica 12 giugno andrà in scena il primo appuntamento con il festival ComicSponde, nato lo scorso anno subito dopo il termine delle restrizioni per la pandemia e pronto a ripartire con la seconda edizione.

Nel programma ci sono mostre di illustratori e fumettisti, cosplayer, un’expo diffusa in oltre 45 vetrine di esercenti lavenesi, incontri e momenti di festa nei quali sarà di casa la contaminazione tra linguaggi e discipline. In particolare la kermesse metterà in connessione espressioni artistiche e mezzi di comunicazione ad alto potenziale di contaminazione quali il fumetto, il videogame, la game art, i cosplayer. (immagine di repertorio)

A Giugno ComicSponde prenderà il via sabato 11 a partire dalle ore 18 con una serie di degustazioni in bar e ristoranti insieme ad alcuni dei cosplayer più famosi: Valeria Favoccia, autrice dei fumetti Titan di Assassin’s Creed, disegnerà live alla Locanda Cappadue; Giuseppe Candita, disegnatore Tex per Bonelli, lavorerà invece al Green Side mentre altri autori manga e concept artist saranno presenti negli altri locali aderenti (Il burchiello, Concordia, Rosselli, Funivia…).

Domenica 12, dalle ore 10 alle 20, la presenza di cosplayer sarà ancora più folta: alle 11,30 è prevista una presentazione con le autorità a Villa Frua mentre tra le 17 e le 19 in piazza Caduti del Lavoro ci sarà “Meet&Greet”, ovvero un appuntamento con foto e autografi. Nella stessa giornata ci sarà la ricostruzione di un campo risorgimentale con iStoria Italia a Villa Frua con tanto di personaggi, armi, vettovaglie a cura di Amaltea e Carosello Storico Tre Leoni; alle 18.30 invece il gruppo Chaine de Danses proporrà una dimostrazione di danze dell’800 invitando al termine anche il pubblico a partecipare.

Nel fine settimana inoltre nelle vetrine degli esercenti della città sul Lago Maggiore ci sarà una mostra diffusa con le foto dei più famosi cosplayer. Previsti sconti e agevolazioni per chi entra, prezzi speciali sui pasti per chi è in abito cosplay dove è esposta la vetrofania. “ComicSponde” poi tornerà tra il 17 settembre e il 2 ottobre con una serie di mostre e laboratori sotto la supervisione dei direttori artistici Debora Ferrari e Luca Traini.

«Il coinvolgimento vivace e attivo delle strutture commerciali e ricettive del territorio, la programmazione accurata e di livello, l’attenzione rivolta alle nuove forme dell’espressione artistica e al variegato universo giovanile sono un prezioso incoraggiamento a rendere “ComicSponde” un evento con cadenza annuale e sempre più strutturato – spiega il vicesindaco Mario Iodice – Al fine di orientare nel corso degli anni verso il nostro splendido territorio un numero crescente di artisti, turisti e cultori del genere, generando dinamiche di interessante fermento culturale, con inevitabili ricadute di tipo economico».