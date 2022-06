Lavoratore schiacciato da due sacchi da 600 chili, elisoccorso a Canegrate

Un lavoratore di 47 anni questa mattina, mercoledì 15 giugno, è rimasto schiacciato tra due sacchi di 600 chili di bakelite in granuli (poliossibenzilmetilenglicolanidride). L’episodio è accaduto poco prima delle 7 in una ditta di via Forlì.

Secondo una prima ricostruzione il 47enne stava spostando un sacco (sempre da 600 kg di bakelite) ed è poi rimasto incastrato fra altri due sacchi. Il lavoratore è stato liberato dai colleghi che erano presenti sul posto. Nel contempo sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Legnano con l’automedica ed anche l’elisoccorso. Il 47enne è stato elitrasportato al pronto soccorso Circolo di Varese in codice rosso.

I Vigili del Fuoco di Legnano, hanno messo in sicurezza l’area ed hanno dato supporto durante le operazioni di soccorso. Il caso è stato rilevato dai carabinieri e sono poi intervenuti gli operatori dell’ATS per le indagini del caso.