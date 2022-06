Lavori al Parco Bergora (quasi) terminati, Buguggiate si prepara all’inaugurazione

Lavori (quasi) finiti, l’amministrazione comunale di Buguggiate si prepara a festeggiare la riapertura del Parco Bergora in collaborazione con Buguggiate Calcio, Basket 7 Laghi, Associazione Santa Caterina Buguggiate, Pro Loco di Buguggiate.

«Finalmente si riapre! L’impresa ha avuto problemi e non è riuscita a preparare il campo da basket prima, cosa che ci consente di ri-aprire, ma non festeggiare come avremmo voluto. Ma era ora! Ieri, anche in assenza di annunci ufficiali, ho personalmente constatato che c’erano già diverse ragazze che facevano il percorso vita: siamo orgogliosi di offrire una struttura non solo rinnovata ma anche più ricca, inclusiva di una postazione per bimbi diversamente abili ed un campo da calcetto a 7 modernissimo – commenta il sindaco di Buguggiate Matteo Sambo -. Tutta la struttura sarà a disposizione, ma il campo da calcio sarà gestito – alla sera – a pagamento, per consentirci di manutenere la struttura in modo adeguato mentre Il resto del giorno sarà lasciato ad un uso libero e responsabile per tutti: le regole di utilizzo dell’impianto riportate chiaramente su cartelli agli ingressi del parco. Sono da ultimare gli spogliatoi, con pannelli solari che garantiranno l’utilizzo anche nei periodi meno caldi, e tutte le parti di arredo (panchine e tavoli) che seguiranno le linee guida dell’intero paese. La videosorveglianza ci consentirà infine di garantire che tutto venga utilizzato nella maniera corretta. A settembre poi un vero torneo di basket 3vs3, e probabilmente uno di calcio per ragazzi. Ma non potevamo tenere segregato ancora a lungo un luogo tanto amato dai buguggiatesi e apprezzato da tutti».

Appuntamento sabato 18 e domenica 19 giugno: si parte alle 10 di sabato con una partita di Minibasket insieme alla società 7 Laghi, a seguire alle 12 taglio del nastro e benedizione del nuovo campo; al pomeriggio, alle 14 torneo di basket 3vs3 aperto a tutte le categorie: iscrizione sul posto.

Domenica alle 10 partita calcio con i Pulcini e gli Esordienti, mentre alle 14 via al torneo di calcio adulti 7vs7 (iscrizioni A.S.D. Buguggiate Calcio).