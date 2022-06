I lavori in largo Flaiano, lo sciopero a Malpensa e la fine della scuola nel podcast dell’8 giugno

Le principali notizie di mercoledì 8 giugno

Inizia una nuova fase del cantiere per la realizzazione della rotonda di Largo Flaiano a Varese. Da giovedì 9 giugno entrano in vigore le modifiche alla viabilità nel primo tratto di viale Borri per consentire la nuova fase di lavori che interesseranno il tratto tra il semaforo all’altezza dell’incrocio con via Gasparotto e il semaforo su largo Flaiano. Per chi proviene dal centro città e sale verso viale Borri la viabilità non subirà cambiamenti mentre chi percorre viale Borri in direzione centro città non potrà percorrere l’ultimo tratto ma dovrà svoltare a sinistra su via Gasparotto.

Giornata difficile a Malpensa a causa dello sciopero che ha coinvolto il personale di terra di Enav e Sea ma anche quello di volo delle compagnie, low cost Ryanair, Easyjet, Volotea, a cui si sono aggiunte Ita Airways ed Air Malta. Numerosi i voli cancellati soprattutto da parte di Easyjet che ha a Malpensa la sua principale base in italia

È morto il ragazzo di 20 anni che, domenica 5 giugno, aveva accusato un malore mentre si trovava in piscina a Legnano. Il giovane trasportato d’urgenza all’Ospedale di Legnano non ce l’ha fatta.

Ed è morto anche l’anziano rimasto coinvolto nel rogo del suo capanno di attrezzi a Varese in zona Belmonte.

A dare l’allarme è stata una densa colonna di fumo nero visibile da tutta Varese. Al vaglio degli inquirenti le ragioni dell’incendio che ha distrutto il capanno degli attrezzi della vittima

Ultimo giorno di feste, balli e gavettoni fuori dalle scuole superiori del territorio. A Legnano utilizzati anche petardi e fumogeni. Per 16.000 studenti, però, non è ancora finita: ci sono gli esami di stato. Saranno 8700 i ragazzi alle prese con le prove finali di terza media mentre sono 7600 i maturandi che inizieranno il 22 giugno con la prova di italiano.