Lavori sul ponte del Tinella, circolazione a senso unico alternato fino a dicembre in via Sav Vito a Luvinate

Oggi, venerdì 10 giugno, e domani, è chiuso il transito veicolare e pedonale tra via San Vito e via Postale Vecchia a Luvinate. Da domani e fino al 31 dicembre, transito con senso unico alternato. Le misure adottate dal sindaco Alessandro Boriani sono legare agli interventi sul ponte che supera il torrente Tinella.

Si interviene sui parapetti per favorire, in caso di eventi estremi, una ulteriore mitigazione del rischio da colate detritiche, in attesa dell’abbattimento e rifacimento dell’intero ponte, programmato per inizio 2023 con un investimento di 400.000€

Proseguono intanto gli interventi nella parte alta del Campo dei Fiori, su sentiero 10, ramo orientale e ramo occidentale del Tinella e guado di via San Vito per investimenti pari a 370.000€