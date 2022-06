I lavori in Viale Borri, le Frecce Tricolore e la mucca dispersa nel podcast del 9 giugno

Le principali notizie di giovedì 9 giugno

Alcune segnalazioni sulla viabilità, si profilano infatti giorni difficili per gli automobilisti di Varese. In Viale Borri sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotonda di largo Flaiano a Varese: per chi percorre viale Borri in direzione centro città, all’altezza del semaforo all’incrocio con via Gasparotto, sarà obbligatorio svoltare a sinistra. Sono iniziati anche i lavori per la messa in sicurezza di alcuni tratti della Sp57 (detta “de la Selvagna”) nel tratto da Lozza a Gazzada Schianno e Morazzone.

Anche per chi deve entrare a Varese da Malnate sono in vista disagi, dove c’è l’intervento su via Matteotti a Malnate che potrebbe avere come conseguenza un rallentamento del traffico sulla direttrice Como Varese. Segnaliamo infine nuove manutenzioni e nuove chiusure per il ponte di ferro tra Sesto Calende e Castelletto Ticino a partire da lunedì 20 giugno. Su Varesenews.it, tutti i dettagli su alternative alla viabilità.

A Ville Ponti di Varese il Silp Cgil, sindacato italiano dei lavoratori della Polizia, ha organizzato convegno per fare il punto della situazione sul fenomeno dell’ingresso dei minori stranieri non accompagnati nel nostro Paese. Numeri che segnano una forte crescita anche a Varese dove negli ultimi 5 mesi la Questura ha rilasciato 215 permessi, a fronte dei 130 del 2021 e dei 25 del 2019. Nel convegno è emersa la necessità di avere percorsi certi e univoci tra enti e, soprattutto, maggiori risorse per far fronte al fenomeno.

C’è grande attesa sul Lago Maggiore per il ritorno di uno dei più importanti eventi dell’estate, l’esibizione delle Frecce Tricolori. Rinviate negli scorsi anni a causa della pandemia, le evoluzioni della pattuglia acrobatica nazionale torneranno presto nei cieli di Arona, sulla sponda piemontese del VErbano. Quella di quest’anno è la terza edizione in pochi anni di questo particolare evento, dopo quella del 2016 e quella del 2018. Il weekend dell’Air show è in programma il 9 e 10 luglio e come nelle passate edizioni si attendono migliaia di appasionati sulle rive del lago. La giornata di sabato vedrà le prove e quella di domenica lo spettacolo ufficiale.

Alle ore 16 in punto di sabato 11 giugno scatterà il semaforo verde sulla celeberrima 24 Ore di Le Mans, la gara automobilistica di durata più famosa e importante al mondo. La corsa francese è anche la prova cruciale per il WEC, il Mondiale Endurance e anche per questo assume un significato particolare, visto l’alto numero di punti in palio. Sul circuito della Sarthe ci saranno anche due piloti di casa nostra, il varesino Alessio Rovera e il legnanese Lorenzo Colombo, entrambi su un prototipo di classe LMP2. Rovera lo scorso anno vinse con una Ferrari nella categoria Gran Turismo insieme a Nicklas Nielsen e Francois Perrodo: i tre sono ancora in squadra insieme per i colori del team AF Corse e puntano alla classifica Pro-Am della LMP2. La vettura numero 83 ha incontrato qualche problema alla vigilia e così le ultime ore saranno molto importanti per ritrovare l’assetto migliore.

Colombo, appena 20 anni, è un esordiente a Le Mans e condividerà l’abitacolo con due campioni del calibro di Robert Kubica e Louis Deletraz. Il team è il vicentino Prema Racing che ha creduto nelle qualità del giovanissimo legnanese, ottimo nelle gare della serie Europea a cui ha preso parte.

E ora una notizia che farà sorridere in molti e che fortunatamente non ho avuto conseguenze. A Daverio un grossa mucca è scappata dalla sua stalla e ha creato un po’ di scompiglio. La preoccupazione ha riguardato sopratutto gli automobilisti, la mucca si è spinta fino alla strada provinciale dove è stata recuperata poche ore dopo dal suo padrone.