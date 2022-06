Le amaranto Gozzi e Ponti convocate in nazionale under20 in vista dei mondiali in Slovenia

Due giocatrici della pallamano Cassano Magnago convocate per il ritiro della nazionale femminile under20 in vista dei mondiali di Slovenia: tra le azzurrine scelte ci sono l’ala sinistra Giulia Gozzi e Lisa Ponti (ala e centrale), rispettivamente classe 2002 e 2003. (Foto di Fabrizia Petrini)

La Nazionale si è radunata lunedì 6 giugno ne «La Casa della Pallamano» di Chieti e vi rimarrà fino a domenica 12 giugno. Sempre a Chieti, lo scorso weekend, le cassanesi hanno dato gran prova della loro forza conquistando lo scudetto Fotovoltaico Semplice Youth League U20 femminile. Anche la squadra maschile è arrivata prima nella Youth League U20 maschile.

In particolare, le amaranto hanno battuto Mezzocorona, Prato, Dossobuono, Leno e, infine, hanno vinto la finale contro Jomi Salerno.

Ponti ha totalizzato 29 goal nei quattro match, mentre Gozzi 12; entrambe dopo la finale hanno ricevuto dei premi individuali come ala sinistra e centrale.

La nazionale U20

Ponti e Gozzi

Con la storica partecipazione ai campionati mondiali sempre più vicina, le ragazze allenate da Giuseppe Tedesco si preparano ad affrontare ritmi serrati. Il debutto è programmato per mercoledì 22 giugno, data di inizio della competizione iridata che si protrarrà in Slovenia, nella città di Celje, fino al 3 luglio.

Il preliminary round suddivide le 32 squadre impegnate in 8 gironi da 4 team. Le prime 2 accedono a 4 ulteriori gruppi del main round, mentre tutte le altre disputano la President’s Cup coi match di piazzamento. Al main round seguono quarti di finale, semifinale e la finale.

Tra le altre convocate ci sono le portiere Sara Di Giugno, Maddalena Cabrini, Margherita Danti; le ali Giorgia Avagliano, Luisella Podda, Asia Mangone, Giulia Rossomando; i terzini e centrali Emma Girlanda, Charity Iyamu, Bevelyn Eghianruwa, Ramona Manojlovic, Giada Chianese Aurora Gislimberti, Nelly Habicher, Serena Eghianruwa, Giulia Fabbo, Giorgia Meneghini, Michela Notarianni e, infine, Caterina Mariniello come pivot.

L’Italia U20, vincitrice nel luglio scorso del W19 EHF Championship disputato sempre a Chieti, ai mondiali è stata inserita nel gruppo C e se la vedrà contro Danimarca, Montenegro e Argentina.

La composizione dei gironi ai Campionati Mondiali U20:

Girone A: India, Slovacchia, Olanda, Giappone

Girone B: Svezia, Iran, Tunisia, Guinea

Girone C: Danimarca, Argentina, Montenegro, Italia

Girone D: Francia, Norvegia, Brasile, Corea del Sud

Girone E: Romania, Repubblica Ceca, Angola, Paraguay

Girone F: Germania, Slovenia, Cile, Messico

Girone G: Croazia, Svizzera, Kazakistan, Austria

Girone H: Ungheria, Polonia, Egitto, USA

Un’estate azzurra

Per la prima volta nella sua storia, l’Italia della pallamano vedrà tre Nazionali giovanili impegnate nei massimi tornei in calendario: le azzurrine che disputeranno i mondiali U20 in Slovenia (22 giugno – 3 luglio) si aggiungono, infatti, alle nazionali U20 e U18 maschili che prenderanno parte agli Ehf Euro rispettivamente in Portogallo (7-17 luglio) e Montenegro (4-14 agosto).

A livello senior sono invece in calendario i Giochi del Mediterraneo in Algeria (25 giugno – 5 luglio) e le qualificazioni agli Ehf Euro di beach handball in Repubblica Ceca (7-10 luglio).