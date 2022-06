Le Donne Democratiche di Varese organizzano un incontro sulla violenza di genere

Per il primo di luglio ad ore 21.00, presso l’area Feste della Schiranna a Varese, in via Vigevano 26, la Conferenza Donne Democratiche di Varese ha organizzato un evento in cui si tratterà il tema della violenza di genere, e cioè di tutte quelle forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori allo stupro, fino al femminicidio, poste in essere nei confronti di persone discriminate in base al sesso: nella quasi totalità dei casi, la violenza è perpetrata dagli uomini contro le donne.

Dall’inizio dell’anno sono stati 49 i femminicidi in Italia e nell’ 89% per cento dei casi l’ assassino è il partner, l’ ex o un parente. Al fianco delle donne, quindi, in una serata che mira a sensibilizzare e a fare il punto su di un fenomeno da considerarsi una vera e propria emergenza sociale.

All’incontro intervengono la senatrice Valeria Valente, Presidentessa commissione d’inchiesta sul femminicidio, Diana De Marchi, Portavoce Regionale Donne Dem, Rossella Dimaggio, assessore del Comune di Varese, Luca Carignola, avvocato. Relatore Francesca Ciappina, portavoce Donne Dem provincia di Varese.