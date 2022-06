Le foto di Daniela Casola e Franco Aresi nel weekend di “Arte in Trotto” nella Valle del Lanza

Dopo un lungo viaggio fino sull’Himalaya e due settimane dedicate al dipinto, “Arte in Trotto” – la serie di esposizioni artistiche nel cuore della Valle del Lanza – torna ad ospitare scatti fotografici che ci accompagnano alla scoperta delle ricchezze naturalistiche del nostro territorio.

Dopo la rassegna “Selvatica” di Massimo Nicora, che ci ha fatto conoscere e vivere la fauna insubrica da un punto di vista unico, è il turno di Daniela Casola e Franco Aresi, noto e apprezzato fotografo varesotto, che ci propongono i loro bellissimi scatti nella rassegna “Le ali della libertà”, dedicata ad avifauna e lepidotteri.

L’intero week end sarà dedicato all’ornitologia e alla scoperta di farfalle e libellule che caratterizzano con i loro colori la valle del Lanza. Domenica mattina infatti sarà possibile partecipare ad una visita guidata attorno al Mulino del Trotto in compagnia dei volontari del Gruppo Insubrico di Ornitologia. Il ritrovo è al Mulino del Trotto alle ore 8,30. In questo caso è gradita iscrizione via sms al 3408294405.

Come ogni week end, sia sabato che domenica pomeriggio sarà possibile partecipare anche a visite guidate alle cave di pietra molera, che conservano una storia geologica di oltre 30 milioni di anni, e che offrono al contempo un grande impatto scenico e una frescura tutta naturale che di questi tempi può che essere gradita.