Le Green School varesine sul palco per raccontare il cambiamento climatico

Quale mondo vogliamo per noi e per i nostri figli? Come possiamo, con i nostri comportamenti quotidiani, contribuire a ridurre il cambiamento climatico? Le Green School riflettono su queste tematiche durante tutto l’anno scolastico e mettono in atto buone pratiche per ridurre l’impatto ambientale della propria scuola e della propria comunità, coinvolgendo anche la cittadinanza in azioni virtuose. Ma se le giovani generazioni hanno ben chiara la necessità di azioni concrete per la salvaguardia del pianeta, come trasmettere questo messaggio fuori da scuola? È nata così l’idea del progetto Teatro Green dell’ONG lavenese CAST, membro del Comitato Tecnico Scientifico Green School e attiva da decenni nel campo dell’educazione allo sviluppo sostenibile, di portare le scuole a teatro.

Partner dell’iniziativa è il Teatro del Sole, storica compagnia di teatro ragazzi, che ha selezionato due Green School varesine grazie a un concorso di idee realizzato nello scorso mese di novembre e, con un laboratorio teatrale a cadenza settimanale, ha ideato e scritto uno spettacolo insieme ai ragazzi e ragazze delle due scuole. Lo spettacolo sarà rappresentato, grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto, nel Parco di Villa Recalcati a Varese il 6 e 7 giugno, in occasione della Festa della sostenibilità delle Green School, con la collaborazione della Provincia di Varese e del CTS Green School.

Il Mondo che VogliAmo (ovvero non siamo dinosauri) è il titolo dello spettacolo scelto dai protagonisti, alunni e alunne della scuola primaria Pedotti di Luvinate e scuola secondaria di primo grado Frattini di Caravate. Lo spettacolo sarà un percorso itinerante nel suggestivo Parco di Villa Recalcati, alla scoperta delle minacce che affliggono il nostro pianeta e di chi le causa: l’uomo, con i suoi comportamenti egoistici e distruttivi. Il finale, però, non è già scritto. Siamo tutti chiamati a costruirlo e diventare protagonisti del Mondo che VogliAmo.

Ad accogliere gli spettatori ci sarà anche la classe 3A del Liceo Sereni di Laveno Mombello, che, grazie a un progetto di PCTO, ha costruito un misuratore online di impronta carbonica con dieci veloci domande da sottoporre agli spettatori per invitarli a scoprire il proprio impatto sul clima e possibili azioni sostenibili da introdurre. Lo spettacolo, in sette repliche nella mattina e pomeriggio del 6 e 7 giugno, è a prenotazione obbligatoria su: https://teatrogreen.eventbrite.it ed essendo pensato e costruito esclusivamente all’aperto, sarà annullato in caso di pioggia.

L’ingresso alla rappresentazione è gratuito, ma chi volesse aiutare gli organizzatori a raggiungere le donazioni minime necessarie ad ottenere il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto può effettuare una donazione a questo link: https://www.fondazionevaresotto.it/i-progetti/teatro-green/