Le opere d’arte con i Lego degli alunni della primaria Chicca Gallazzi di Busto Arsizio

Alcuni grandi capolavori dell’arte sono stati riprodotti dai bambini della scuola elementare Chicca Gallazzi di Busto Arsizio grazie ai mattoncini Lego. L’ultimo giorno di scuola i lavori realizzati dai bambini sono stati esposti, trasformando la scuola in una vera e propria galleria d’arte.

Le opere in Lego sono state ispirate da tele di Van Gogh, Monet, Magritte, Leonardo Da Vinci e realizzate in autonomia dai bambini. L’idea è nata dalla mostra “Art of the brick” in corso a Milano per dimostrare che da un semplice mattoncino può nascere un capolavoro . Se ne è occupata la maestra di arte Antonella Visentini.