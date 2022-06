Le pulcette della scuola dell’infanzia di Azzate fanno festa a Erbamolle

Giochi ginnici con le atlete della GinFit, laboratori di ortocultura e sorprese domenica 19 giugno per la Festa della Scuola dell’infanzia

Cosa succede quando le piccole pulcette si ritrovano a fare festa? Questo è l’inizio della divertente favola “Nel paese delle pulcette” che ha accompagnato i bambini della Scuola Materna di Azzate per tutto l’anno scolastico alla scoperta delle differenze e della tolleranza.

La risposta alla domanda sarà svelata la prossima domenica 19 giugno, quando i bambini e le docenti della scuola materna di Azzate si ritroveranno alle ore 11,30 presso l’area feste di S.Caterina nella frazione di Erbamolle per dare avvio alla festa organizzata dal Gruppo Genitori.

La festa inizierà con una sorpresa e sarà seguita da un pranzo conviviale preparato degli amici dell’Associazione Santa Caterina onlus.

Nel pomeriggio giochi insieme e, alle ore 14:00, spettacolo delle atlete della Nuova Ginfit Azzate che, a seguire, coinvolgeranno tutti i bambini che vorranno partecipare in divertenti attività e sfida di tiro alla fune per i papà.

Nel pomeriggio verrà inoltre proposto un laboratorio di orticoltura, in continuità con l’esperienza sviluppata dai bambini nell’anno scolastico corrente all’interno del progetto “Orti Lombardi” promosso da Regione Lombardia.