Le vetture della funicolare saranno rimosse e portate in officina, chiusa per un giorno la strada al Sacro monte

Martedì 14 giugno le due vetture della funicolare del Sacro Monte verranno spostate per proseguire con i lavori di revisione dell’impianto che porta al al borgo.

I “trenini” verranno portati in officina per essere revisionati completamente, con interventi sulla parte elettronica e meccanica, oltre ad una riverniciatura dei due convogli.

Per consentire lo svolgimento delle attività di spostamento, la strada via Campo dei Fiori sarà chiusa al transito martedì 14 giugno, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle 16.30, all’altezza del ponticello dove la funicolare passa sopra la strada. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, negli orari di chiusura della strada le corse della linea C termineranno in piazzale Montanari (Prima Cappella), senza raggiungere piazzale Pogliaghi (Sacro Monte).