L’economia circolare del Rugby Varese: trasformare i rifiuti biocompostabili in concime per l’impianto

Per combattere l’impatto ambientale che deriva dal consumo della plastica, la società sportiva ASD Rugby Varese, in collaborazione con Impresa Sangalli e Comune di Varese, si è “messa in gioco” per eliminare il consumo di plastica monouso in tutte le sue attività entro il 2024, dentro e fuori dal campo.

Per raggiungere l’obbiettivo lo storico club sportivo varesino, ha iniziato nel 2018 a creare un sistema di economia circolare, che parte proprio dai rifiuti della Festa del Rugby. Anche in questa edizione della Festa – che si terrà il 9, 10 ,11 giugno presso il campo “Aldo Levi” di Giubiano – ogni rifiuto che gli ospiti produrranno, che si tratti di avanzi di cibo o di piatti e bicchieri, sarà sempre biocompostabile e da questi scarti verrà creato il compost per il mantenimento del campo da gioco.

L’ASD Rugby Varese è la prima società sportiva in provincia di Varese che ha creduto nel progetto e che è riuscita a creare il sistema di economia circolare tra le proprie attività.

Gli obiettivi sono semplici e mirati: sostituire le bottiglie d’acqua con le borracce, eliminare le plastiche monouso utilizzate nella club house e quelle della Festa del Rugby, rimpiazzare i bicchieri usa e getta della Festa con quelli riutilizzabili e lavabili, installare due fontanelle aperte al pubblico e trasformare i rifiuti biocompostabili in concime per l’impianto.

Un progetto ambizioso, ma già ben avviato, che porta ad un totale di 589,04 chilogrammi di anidride carbonica già “risparmiata” dall’inizio del conteggio.