“L’estate in città”: il programma completo degli eventi estivi a Castellanza

Cinema, teatro, musica, feste, libri e mostre: sarà questa l’estate 2022 della città di Castellanza, pronta a colorare i mesi di giugno e luglio con vari eventi.

Come ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Castellanza, Davide Tarlazzi, «estate in città è il titolo del palinsesto costruito dall’assessorato coinvolgendo operatori di settore di comprovata qualità, aderendo a significativi circuiti regionali di produzione culturale oppure collaborando con le più dinamiche realtà associative locali. Si propone alla città un cartellone di eventi dinamico e frizzante; tante occasioni per ritrovarsi insieme negli spazi urbani, per divertirsi ed emozionarsi sotto i cieli della stagione più bella».

Di seguito il programma completo:

8 SERATE DI CINEMA in collaborazione con l’Ass. Amici del Teatro

Lunedì 6 giugno: “Licorice Pizza” di P. T. Anderson

Teatro di Via Dante, ore 21 – € 5

Lunedì 13 giugno: “Il Ritratto del duca” di R. Michell

Teatro di Via Dante, ore 21 – € 5

Giovedì 30 giugno: “Lunana” di P. C. Dorji – in collaborazione con CAI

Teatro di Via Dante, ore 21 – ingresso libero

Martedì 5 luglio: “King Richard una famiglia vincente” di R. M. Green

Cortile Municipio, ore 21.30 – € 3.50

Martedì 12 luglio: “Welcome Venice” di A. Segre

Cortile Municipio, ore 21.30 – € 3.50

Martedì 19 luglio: “La fiera delle illusioni” di G. Del Toro

Cortile Municipio, ore 21.30 – € 3.50

Martedì 26 luglio: “Il capo perfetto” di F. L. de Aranoa

Cortile Municipio, ore 21.30 – € 3.50

Martedì 2 agosto: “Leonora addio” di P. Taviani

Cortile Municipio, ore 21.30 – € 3.50

3 SPETTACOLI TEATRALI

Sabato 25 giugno: “La bella e la bestia”, Compagnia Teatro dei Navigli. Spettacolo per bambini e famiglie inserito nel Festival Terra e laghi 2022

Cortile Municipio, ore 21 – € 2

Sabato 2 luglio: “La spartizione ovvero venga a prendere il caffè da noi” commedia brillante di Piero Chiara, Teatro in Mostra

Cortile Municipio, ore 21 – Ingresso libero

Sabato 23 luglio: “Insieme per sbaglio” serata cabaret con Davide Dal Fiume e Marco Dondarini. Spettacolo inserito nel Festival Terra e laghi 2022

Cortile Municipio, ore 21 – € 2

5 CONCERTI/SPETTACOLI MUSICALI

Sabato 18 giugno: “La chiamavano rèclame” concerto della Banda S.Cecilia di Castellanza inserito nel circuito nazionale Festa della Musica

Giardino di Villa Pomini, ore 21 – ingresso libero

Giovedì 23 giugno: “Walter Bonatti: parole in concerto” di e con Natalia Ratti – in collaborazione con CAI

Sala Rotonda Biblioteca, ore 21 – ingresso libero

Giovedì 7 luglio: “Alpinisite: parole in concerto” di e con Natalia Ratti – in collaborazione con CAI

Sala Rotonda Biblioteca, ore 21- ingresso libero

Sabato 9 luglio: “Women like notes” con Tullia Barbera (voce) e Rosella Cazzaniga (chitarra acustica). Concerto inserito nel Festival Donne in•canto

Cortile Municipio, ore 21.30 – su prenotazione

Venerdì 29 luglio: “Le corde dell’anima” con Luisa Prandina (arpa) e Roberto Porroni (chitarra). Concerto inserito nel circuito Lombardia in Musica 2022.

Cortile Municipio, ore 21 – ingresso libero

3 FESTE/SAGRE

Sabato 11 giugno: Festa della Pro Loco

Food, mercatino, raduno camion

Piazza Mercato, fino al 12 giugno

Sabato 18 giugno: Festa del Rione Ingiò

Corte del Ciliegio, fino al 19 giugno

Sabato 16 luglio: Notte Bianca in collaborazione con il Gruppo Giovani Castellanzesi

Viale Rimembranze, Via Arrigoni, Via Veneto

5 EVENTI DEDICATI A LIBRI e MOSTRE

Giovedì 9 giugno: Marta Morazzoni presenta il suo romanzo “Il rovescio dell’abito”, Guanda Editore

Biblioteca civica, ore 21 – ingresso libero

Sabato 11 giugno: Te le leggo, te le suono e ti faccio ridere: letture per bambini dai 3 anni

Biblioteca civica, ore 10.45 – ingresso libero

Sabato 18 giugno: “Mondo musica” mostra fotografica di L. Carugo inserita nel circuito nazionale Festa della Musica

Villa Pomini, Inaugurazione ore 17. Visitabile fino al 3 luglio – ingresso libero

Sabato 2 luglio: Te le leggo, te le suono che arriva l’estate: letture per bambini dai 3 anni

Biblioteca civica, ore 10.45 – ingresso libero